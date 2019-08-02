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2 августа, источник: Спорт РИА Новости

Хоккеист «Ак Барса» Мусин пропустит из-за травмы две недели

АЛЬМЕТЬЕВСК, 2 авг — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеист казанского «Ак Барса» Дамир Мусин пропустит из-за травмы около двух недель, сообщил главный тренер команды Дмитрий Квартальнов.

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Источник: РИА "Новости"

Мусин получил травму на первом предсезонном сборе «Ак Барса» в Финляндии.

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«У Мусина травма. Он приступит к тренировкам через две недели», — сказал Квартальнов журналистам.

В пятницу «Ак Барс» в Альметьевске обыграл местный «Нефтяник» в благотворительном матче со счетом 2:1 по буллитам.

«Это первая игра, не все получалось. Первый период удался, а второй и третий не очень. Немного тяжеловато сегодня выглядели некоторые ребята, но под нагрузками играли, это поможет нам по ходу сезона. На турнир в Казахстан повезем шесть троек нападающих и пять пар защитников», — отметил тренер.

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