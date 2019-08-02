Хоккеист «Ак Барса» Мусин пропустит из-за травмы две недели

«Это первая игра, не все получалось. Первый период удался, а второй и третий не очень. Немного тяжеловато сегодня выглядели некоторые ребята, но под нагрузками играли, это поможет нам по ходу сезона. На турнир в Казахстан повезем шесть троек нападающих и пять пар защитников», — отметил тренер.