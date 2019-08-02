Зарипов: «Ак Барс» хочет вернуть Кубок Гагарина в Казань

Источник: РИА "Новости"

«Ак Барс» побеждал в плей-офф в сезоне-2017/18, но в прошлом сезоне вылетел в первом раунде, после чего заменил главного тренера Зинэтулу Билялетдинова на Дмитрия Квартальнова.

«Мы только начали работу с Квартальновым. Пока рано что-то говорить. Выводы сделаем после сезона. Сейчас скажу одно: мы единым кулаком готовимся к сезону и хотим реабилитироваться за прошлый. Хочется вернуть Кубок Гагарина в Казань», — сказал Зарипов журналистам.

«Не буду ничего говорить о тактике до начала сезона. Если вы хорошо разбираетесь в хоккее, то все поймете. Пока это будет секретом для всех. Нужно наладить понимание на льду, вернуть чувство паса, чтобы все быстро делать, и все будет хорошо», — отметил игрок.

В пятницу «Ак Барс» в Альметьевске обыграл «Нефтяник» в благотворительном матче со счетом 2:1 по буллитам.