Зарипов: «Ак Барс» хочет вернуть Кубок Гагарина в Казань
АЛЬМЕТЬЕВСК, 2 авг — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеист казанского «Ак Барса» Данис Зарипов заявил, что его команда настроена вернуть себе Кубок Гагарина в новом сезоне КХЛ.
АЛЬМЕТЬЕВСК, 2 авг — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеист казанского «Ак Барса» Данис Зарипов заявил, что его команда настроена вернуть себе Кубок Гагарина в новом сезоне КХЛ.
«Ак Барс» побеждал в
«Мы только начали работу с Квартальновым. Пока рано
«Не буду ничего говорить о тактике до начала сезона. Если вы хорошо разбираетесь в хоккее, то все поймете. Пока это будет секретом для всех. Нужно наладить понимание на льду, вернуть чувство паса, чтобы все быстро делать, и все будет хорошо», — отметил игрок.
В пятницу «Ак Барс» в Альметьевске обыграл «Нефтяник» в благотворительном матче со счетом 2:1 по буллитам.
«Нефтяник» прилично сыграл, но мы