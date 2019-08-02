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2 августа, источник: Спорт РИА Новости

Зарипов: «Ак Барс» хочет вернуть Кубок Гагарина в Казань

АЛЬМЕТЬЕВСК, 2 авг — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеист казанского «Ак Барса» Данис Зарипов заявил, что его команда настроена вернуть себе Кубок Гагарина в новом сезоне КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

«Ак Барс» побеждал в плей-офф в сезоне-2017/18, но в прошлом сезоне вылетел в первом раунде, после чего заменил главного тренера Зинэтулу Билялетдинова на Дмитрия Квартальнова.

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«Мы только начали работу с Квартальновым. Пока рано что-то говорить. Выводы сделаем после сезона. Сейчас скажу одно: мы единым кулаком готовимся к сезону и хотим реабилитироваться за прошлый. Хочется вернуть Кубок Гагарина в Казань», — сказал Зарипов журналистам.

«Не буду ничего говорить о тактике до начала сезона. Если вы хорошо разбираетесь в хоккее, то все поймете. Пока это будет секретом для всех. Нужно наладить понимание на льду, вернуть чувство паса, чтобы все быстро делать, и все будет хорошо», — отметил игрок.

В пятницу «Ак Барс» в Альметьевске обыграл «Нефтяник» в благотворительном матче со счетом 2:1 по буллитам.

«Нефтяник» прилично сыграл, но мы где-то были под нагрузками. У нас свой цикл подготовки к сезону. Будем разбирать наши действия, но соперник — молодцы, довели матч до овертайма. Не понравилось, что голов было мало для товарищеского матча, — заявил Зарипов.

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