Петерссон: Тренировки в «Динамо» тяжёлые, но я выполняю весь объём работы

Мне всегда удавалось радовать болельщиков высокой результативностью. Я не намерен снижать планку, всегда предъявляю к себе высокие требования. Сейчас все мои мысли заняты «Динамо». Я твердо намерен и здесь показывать результативный хоккей. Хочу помочь команде побеждать как можно чаще. После того как закончился контракт с «Барысом», у меня было много вариантов для продолжения карьеры. В итоге выбрал «Динамо», в том числе по той причине, что команда базируется в Москве. Люблю этот большой город, мне идеально подходит ритм жизни российской столицы. Тренировки в «Динамо» достаточно тяжёлые, они сильно отличаются от нагрузок, с которыми сталкивался раньше. В то же время, как профессионал, полностью выполняю тот объём, который предлагают нам наставники. Верю, что эта работа поможет нам хорошо выступить в сезоне", — сказал Петерссон в интервью клубному телевидению.