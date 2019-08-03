Жайлауов вернулся в «Барыс»
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Нападающий сборной Казахстана по хоккею Талгат Жайлауов перешел в казахстанский «Барыс», сообщается на официальном сайте клуба.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Нападающий сборной Казахстана по хоккею Талгат Жайлауов перешел в казахстанский «Барыс», сообщается на официальном сайте клуба.
Двусторонний контракт с 34-летним форвардом рассчитан на один сезон.
Прошлый сезон хоккеист провел в системе
Жайлауов провел за «Барыс» в КХЛ 415 игр, набрал 180 очков (75+105).