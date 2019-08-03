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14:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Жайлауов вернулся в «Барыс»

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Нападающий сборной Казахстана по хоккею Талгат Жайлауов перешел в казахстанский «Барыс», сообщается на официальном сайте клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Двусторонний контракт с 34-летним форвардом рассчитан на один сезон.

Прошлый сезон хоккеист провел в системе усть-каменогорского «Торпедо», в 28 матчах Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) он заработал 18 очков (9 голов + 9 результативных передач).

Жайлауов провел за «Барыс» в КХЛ 415 игр, набрал 180 очков (75+105).

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