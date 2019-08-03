Минское «Динамо» подписало американского форварда
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Минский хоккейный клуб «Динамо» на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего Дрю Шора.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Минский хоккейный клуб «Динамо» на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего Дрю Шора.
Срок контракта с 28-летним американским хоккеистом не называется.
«Дрю — универсальный нападающий, который может сыграть как в центре, так и на краю, — сказал генеральный директор “Динамо” Дмитрий Басков. — У него отличные индивидуальные навыки: катание, видение площадки, передачи… Например, в прошлом сезоне КХЛ он выиграл более 60% вбрасываний. В прежние годы Шор здорово помогал своим командам в большинстве и набирал около 0,7−0,8 очка в среднем за матч. Думаю, у Дрю не возникнет проблем с адаптацией в команде».
В НХЛ Шор выступал за «Флориду», «Калгари» и «Ванкувер», за которые в общей сложности провел 94 матча, набрал 26 очков (9 голов и 17 результативных передач). Также он играл в Швейцарии за «Клотен» и «Цюрих», в КХЛ защищал цвета пекинского клуба «Куньлунь», в составе которого в прошлом сезоне с января по февраль провел 18 встреч и записал себе в актив 11 баллов (6+5).