Минское «Динамо» подписало американского форварда

«Дрю — универсальный нападающий, который может сыграть как в центре, так и на краю, — сказал генеральный директор “Динамо” Дмитрий Басков. — У него отличные индивидуальные навыки: катание, видение площадки, передачи… Например, в прошлом сезоне КХЛ он выиграл более 60% вбрасываний. В прежние годы Шор здорово помогал своим командам в большинстве и набирал около 0,7−0,8 очка в среднем за матч. Думаю, у Дрю не возникнет проблем с адаптацией в команде».