Нападающий из США Дрю Шор пополнил ряды ХК «Динамо-Минск»
3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий из США Дрю Шор пополнил ряды хоккейного клуба «Динамо-Минск», сообщили БЕЛТА в
3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий из США Дрю Шор пополнил ряды хоккейного клуба «Динамо-Минск», сообщили БЕЛТА в
Форвард имеет опыт выступления в НХЛ, где за четыре сезона во «Флориде», «Калгари» и «Ванкувере» сыграл 95 матчей (9 голов и 17 результативных передач). В Американской хоккейной лиге (АХЛ) он провел 214 игр и забросил 41 шайбу. В Европе Дрю Шор выступал за швейцарские «Клотен» и «Цюрих», а в КХЛ за «Куньлунь».
«В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги в китайском клубе форвард выиграл более 60% вбрасываний, в Минск он приезжает в расцвете сил и хорошо знаком главному тренеру Крэйгу Вудкрофту», — отметил генеральный директор динамовцев Дмитрий Басков.
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