Нападающий из США Дрю Шор пополнил ряды ХК «Динамо-Минск»

Форвард имеет опыт выступления в НХЛ, где за четыре сезона во «Флориде», «Калгари» и «Ванкувере» сыграл 95 матчей (9 голов и 17 результативных передач). В Американской хоккейной лиге (АХЛ) он провел 214 игр и забросил 41 шайбу. В Европе Дрю Шор выступал за швейцарские «Клотен» и «Цюрих», а в КХЛ за «Куньлунь».