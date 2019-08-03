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3 августа, источник: БЕЛТА

Нападающий из США Дрю Шор пополнил ряды ХК «Динамо-Минск»

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий из США Дрю Шор пополнил ряды хоккейного клуба «Динамо-Минск», сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусской команды.

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Форвард имеет опыт выступления в НХЛ, где за четыре сезона во «Флориде», «Калгари» и «Ванкувере» сыграл 95 матчей (9 голов и 17 результативных передач). В Американской хоккейной лиге (АХЛ) он провел 214 игр и забросил 41 шайбу. В Европе Дрю Шор выступал за швейцарские «Клотен» и «Цюрих», а в КХЛ за «Куньлунь».

«В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги в китайском клубе форвард выиграл более 60% вбрасываний, в Минск он приезжает в расцвете сил и хорошо знаком главному тренеру Крэйгу Вудкрофту», — отметил генеральный директор динамовцев Дмитрий Басков.

Дрю Шор присоединиться к минскому клубу, как и другой новичок Марк-Андрей Граньяни, после турнира в Нижнем Новгороде, в котором минчане примут участие на следующий неделе.

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