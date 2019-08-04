«Барыс» впервые провел открытую тренировку для болельщиков

Она состоялась 3 августа. Команда провела двустороннюю игру, где «синие» обыграли «белых» со счетом 4:2. В серии буллитов выиграли уже «белые».

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Антон Сагадеев, Корбэн Найт, Батырлан Муратов и Дмитрий Гурков. У «белых» дублем отметился Аркадий Шестаков.

Напомним, что 7 августа «Барыс» стартует на домашнем Кубке Президента РК, а затем проведет сборы в Швейцарии. Новый сезон для команды начнется в сентябре домашними матчами против «Адмирала» и «Амура».