«Барыс» впервые провел открытую тренировку для болельщиков
Впервые прошла открытая тренировка «Барыса» для болельщиков, сообщает
Впервые прошла открытая тренировка «Барыса» для болельщиков, сообщает
Она состоялась 3 августа. Команда провела двустороннюю игру, где «синие» обыграли «белых» со счетом 4:2. В серии буллитов выиграли уже «белые».
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Антон Сагадеев, Корбэн Найт, Батырлан Муратов и Дмитрий Гурков. У «белых» дублем отметился Аркадий Шестаков.
Состав «синих»:
Паскуале;
Пакаринен — Найт — Шевченко, Диц — Клещенко;
Муратов — Сагадеев — Акользин, Блэкер — Метальников;
Евдокимов — Гурков — Разумняк, Семенов — Полохов.
Состав «белых»:
Кудрявцев, Каратаев;
Михайлис — Бойд — Хелука, Сведберг — Маклюков;
Панюков — Шестаков — Петухов, Орехов — Шалапов;
Яковлев — Преснов — Гурин, Бухряков — Данияр См.
Напомним, что 7 августа «Барыс» стартует на домашнем Кубке Президента РК, а затем проведет сборы в Швейцарии. Новый сезон для команды начнется в сентябре домашними матчами против «Адмирала» и «Амура».