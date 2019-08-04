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13:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» впервые провел открытую тренировку для болельщиков

Впервые прошла открытая тренировка «Барыса» для болельщиков, сообщает пресс-служба.

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Она состоялась 3 августа. Команда провела двустороннюю игру, где «синие» обыграли «белых» со счетом 4:2. В серии буллитов выиграли уже «белые».

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Антон Сагадеев, Корбэн Найт, Батырлан Муратов и Дмитрий Гурков. У «белых» дублем отметился Аркадий Шестаков.

Состав «синих»:
Паскуале;
Пакаринен — Найт — Шевченко, Диц — Клещенко;
Муратов — Сагадеев — Акользин, Блэкер — Метальников;
Евдокимов — Гурков — Разумняк, Семенов — Полохов.

Состав «белых»:
Кудрявцев, Каратаев;
Михайлис — Бойд — Хелука, Сведберг — Маклюков;
Панюков — Шестаков — Петухов, Орехов — Шалапов;
Яковлев — Преснов — Гурин, Бухряков — Данияр См.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что 7 августа «Барыс» стартует на домашнем Кубке Президента РК, а затем проведет сборы в Швейцарии. Новый сезон для команды начнется в сентябре домашними матчами против «Адмирала» и «Амура».

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