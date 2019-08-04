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16:16 (мск), источник: Vesti.kz

Вратарь «Барыса» представил новый шлем с изображением певцов, собак и рыбы

О переходе канадца казахстанский клуб объявил 14 июня. В прошедшем сезоне Паскуале дебютировал в НХЛ, отыграв три матча за «Тампу». Новый шлем он заказал у проверенного дизайнера.

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«Обычно по бокам на шлеме у меня кантри-певцы. Вот здесь Джейсон Маккой, он из моего родного города, бородатый чел! А здесь — Люк Комбс, так как это мой любимый исполнитель. Спереди мой никнейм Squals и листок клевера, потому что я на четверть ирландец. Сзади на шлеме три моих собаки и рыба, так как я люблю рыбачить. Дизайнеру я сказал только каких певцов певцов нанести на шлем и нарисовать что-нибудь. А так — я даю ему полную свободу. Он сделал очень много шлемов для меня. Его зовут Джейсон, он работает в агентстве Head Strong Grafx. Он создает реально крутую графику», — говорит Паскуале.

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Голкипер объяснил, почему на шлеме нет ничего, связанного с «Барысом».

«Обычно я не помещаю никаких символов команды, где бы я не играл, ведь это все уже есть на джерси. Мне кажется, шлем — это способ добавить что-то свое личное, поэтому ничего, связанного с клубом, не добавляю», — отметил Паскуале.

На шлеме есть знаки на удачу.

«Это клевер, который я рисую на каждом шлеме. Также всегда есть цифра 80, под которым играл мой дедушка. Также довольно часто изображаю моих собак. Наверное, это и есть мои символы на удачи», — сказал Паскуале.

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Ранее шлем на новый сезон представил вратарь «Барыса» и сборной Казахстана Хенрик Карлссон.

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Вратарь "Барыса" представил новый шлем с изображением певцов, собак и рыбы
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