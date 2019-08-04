Вратарь «Барыса» представил новый шлем с изображением певцов, собак и рыбы

«Обычно по бокам на шлеме у меня кантри-певцы. Вот здесь Джейсон Маккой, он из моего родного города, бородатый чел! А здесь — Люк Комбс, так как это мой любимый исполнитель. Спереди мой никнейм Squals и листок клевера, потому что я на четверть ирландец. Сзади на шлеме три моих собаки и рыба, так как я люблю рыбачить. Дизайнеру я сказал только каких певцов певцов нанести на шлем и нарисовать что-нибудь. А так — я даю ему полную свободу. Он сделал очень много шлемов для меня. Его зовут Джейсон, он работает в агентстве Head Strong Grafx. Он создает реально крутую графику», — говорит Паскуале.