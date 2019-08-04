Тренер «Авангарда»: Нужно беречь Войнова, помня о его прошлых травмах

«Емелин и Широков — это опытные игроки, которые хорошо знают нашу систему, так что мы можем дать им отдохнуть, проверить молодых. Слава Войнов травмирован, мы должны беречь его, помня о его прошлых травмах. Сейчас он работает по индивидуальной программе. Свен Андригетто сегодня возвращается в клуб из сборной Швейцарии. Возможно, он сыграет уже в Сочи», — сказал Хартли журналистам.