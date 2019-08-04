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16:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Авангарда»: Нужно беречь Войнова, помня о его прошлых травмах

СОЧИ, 4 авг — РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккейный клуб «Авангард» должен беречь защитника Вячеслава Войнова, помня о его прошлых травмах, заявил главный тренер омичей Боб Хартли.

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Источник: AP 2019

«Авангард» в воскресенье со счетом 3:4 уступил олимпийской сборной России в матче предсезонного турнира в Сочи.

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Алексей Емелин и Сергей Широков пропустили матч. Новичок омичей Войнов пока не провел ни одной игры на турнире.

«Емелин и Широков — это опытные игроки, которые хорошо знают нашу систему, так что мы можем дать им отдохнуть, проверить молодых. Слава Войнов травмирован, мы должны беречь его, помня о его прошлых травмах. Сейчас он работает по индивидуальной программе. Свен Андригетто сегодня возвращается в клуб из сборной Швейцарии. Возможно, он сыграет уже в Сочи», — сказал Хартли журналистам.

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