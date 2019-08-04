Хоккейный клуб «Сочи» обыграл СКА на домашнем предсезонном турнире
ТАСС, 4 августа. Хоккейный клуб «Сочи» обыграл
ТАСС, 4 августа. Хоккейный клуб «Сочи» обыграл
В составе местной команды шайбы забросили Вадим Хлопотов (19-я минута) и Степан Старков (38). У СКА отличился Виктор Тихонов (46). Ранее в воскресенье олимпийская сборная России (ближайший резерв национальной команды) обыграла омский «Авангард» (4:3).
10 июля Алексей Кудашов сменил Илью Воробьева в должности главного тренера сборной России и петербургского СКА.
Турнир проводится с 2016 года, в первом розыгрыше приняли участие «Сочи», московский ЦСКА, СКА и олимпийская сборная России. Спустя год количество участников увеличилось до шести. Один раз в турнире играла сборная Канады, составленная из хоккеистов, выступающих в европейских чемпионатах, во всех розыгрышах, помимо «Сочи», принимали участие СКА и олимпийская сборная России, по разу победителями соревнований становились ЦСКА, олимпийская сборная России и СКА. В этом году в Сочи также выступают ярославский «Локомотив», омский «Авангард» и рижское «Динамо».
Соревнования завершатся 8 августа. Участники сыграют неполный круг, каждая команда проведет по четыре матча. Места в турнирной таблице распределяются в зависимости от набранных очков во всех встречах. Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем в Москве между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и «Авангардом». СКА на выезде сыграет против магнитогорского «Металлурга» 2 августа, а «Сочи» дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком» 4 августа.