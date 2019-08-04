Новый главный тренер СКА провалил премьеру. Кудашов начал с поражения от середняка КХЛ

СКА на предсезонный турнир в Сочи прилетел позже всех — лишь 3 августа вечером, когда первые матчи на «Шайбе» были сыграны. Команда заселилась в отель, в котором останавливаются каждый год. Вот только теперь вынуждена делить его с «Авангардом», который там появился раньше. Омский клуб за прошедший сезон стал грозной силой не только в игровом плане, но и в медийном. Да и финансируют команды по сути одна компания «Газпром». Так что сравнений не избежать.

В Сочи интересно посмотреть не только на соперничество СКА и «Авангарда», но и на то, как армейцы изменились за лето. А перестановки там произошли существенные. Год назад на Черном море состоялся тренерский дебют Ильи Воробьева, теперь на его месте Алексей Кудашов, который тогда был помощником. Говорят, что Кудашов еще прошлой весной в плей-офф частенько брал на себя обязанности главного тренера и руководил игрой. Но все равно был в тени. Теперь на него нацелены все прожектора, и права на ошибку Алексею, как и его предшественникам, не дадут. К тому же у Кудашова практически новая команда, ведь все лидеры СКА уехали в НХЛ. Теперь ими должны стать Ткачев, Кагарлицкий, Кемппайнен и Лехтеря. Последний в первом матче выглядел уж слишком тяжелым, что объяснимо — подготовка в НХЛ, где он играл последние пять сезонов, начинается гораздо позже. Понравился защитник Бенгтссон — шведский новичок был подвижен и хорошо сыграл в обороне. Никому неизвестный хоккеист в России может стать секретным оружием СКА.

В первой половине матча с «Сочи» у армейцев не получалось ровным счетом ничего. Первый бросок по воротам соперника нанес молодой Огирчук в середине первого периода, а больше-то и вспомнить нечего. Был нелепый пропущенный гол в меньшинстве: Рундблад сломал клюшку, не смог помешать сопернику коньком, а потом напортачили Каблуков (что он вообще делал в большинстве?) с Барабановым. В итоге Вадим Хлопотов забил, причем с передачи воспитанника петербуржцев Алтыбармакяна. Андрей, кстати, за лето очень прибавил, занялся питанием, набрал форму и был чуть ли не лучшим в «Сочи» на льду. Удвоил преимущество хозяев Степан Старков — участник прошлогоднего молодежного чемпионата мира. Игроки СКА явно пока находятся под нагрузками, поэтому и не бегут. У команды были тяжелые сборы в Новогорске, потом несколько дней тренировки в Петербурге, и вот теперь Сочи. При этом в Подмосковье питерцы занимались на площадке европейского размера, дома вышли на канадскую, к которой еще нужно привыкнуть. А в Сочи вновь коробка большая. Сплошные изменения.