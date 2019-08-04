Новый главный тренер СКА провалил премьеру. Кудашов начал с поражения от середняка КХЛ
СКА проиграл «Сочи» на первом предсезонном турнире.
СКА проиграл «Сочи» на первом предсезонном турнире.
СКА на предсезонный турнир в Сочи прилетел позже всех — лишь 3 августа вечером, когда первые матчи на «Шайбе» были сыграны. Команда заселилась в отель, в котором останавливаются каждый год. Вот только теперь вынуждена делить его с «Авангардом», который там появился раньше. Омский клуб за прошедший сезон стал грозной силой не только в игровом плане, но и в медийном. Да и финансируют команды по сути одна компания «Газпром». Так что сравнений не избежать.
В Сочи интересно посмотреть не только на соперничество СКА и «Авангарда», но и на то, как армейцы изменились за лето. А перестановки там произошли существенные. Год назад на Черном море состоялся тренерский дебют Ильи Воробьева, теперь на его месте Алексей Кудашов, который тогда был помощником. Говорят, что Кудашов еще прошлой весной в
В первой половине матча с «Сочи» у армейцев не получалось ровным счетом ничего. Первый бросок по воротам соперника нанес молодой Огирчук в середине первого периода, а
Раз уж не избежать сравнений с «Авангардом», то стоит сказать, что омичи пропустили семь шайб за две игры и обе проиграли. Что ровным счетом не значит — на дворе начало августа. Как точно заметил Хартли, летом Кубок Гагарина не выигрывают. СКА первую встречу проиграл (со счетом 1:2). И сейчас только в поиске лучшей игры и состава. В этот раз много игроков основы (Якупов, Кузьменко, Хафизуллин, Зуб) остались в запасе. Шанс получила молодежь, которая хоть и старается, но все равно окажется в