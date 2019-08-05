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10:47 (мск), источник: Vesti.kz

Кевин Даллмэн объявил о завершении карьеры

Самый результативный защитник в истории КХЛ (Континентальной хоккейной лиги) Кевин Даллмэн объявил о завершении игровой карьеры. Об этом бывший игрок «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею объявил на своей странице в Instagram.

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Источник: РИА "Новости"

В минувшем сезоне Даллмэн провел в составе столичного клуба 49 матчей в регулярном чемпионате и набрал 19 (5+14) очков. В конце январе он покинул расположение «Барыса» в связи с семейными обстоятельствами.

38-летний Даллмэн провел в КХЛ 620 матчей в форме «Барыса» (восемь сезонов) и СКА — на его счету 182 шайбы и 289 результативных передач. В дебютном сезоне в КХЛ (2008/2009) он установил рекорд для защитников по количеству набранных очков в регулярном чемпионате (58), перебив достижение легендарного Вячеслава Фетисова.

Даллмэн является семикратным участником Матчей всех звезд КХЛ. В 2013-м году Лига вручила Кевину награду «Джентльмен Года».

Ранее о завершении карьеры объявил экс-капитан «Барыса» Брэндон Боченки. Форвард стал риелтором.

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