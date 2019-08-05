Кевин Даллмэн объявил о завершении карьеры

В минувшем сезоне Даллмэн провел в составе столичного клуба 49 матчей в регулярном чемпионате и набрал 19 (5+14) очков. В конце январе он покинул расположение «Барыса» в связи с семейными обстоятельствами.

38-летний Даллмэн провел в КХЛ 620 матчей в форме «Барыса» (восемь сезонов) и СКА — на его счету 182 шайбы и 289 результативных передач. В дебютном сезоне в КХЛ (2008/2009) он установил рекорд для защитников по количеству набранных очков в регулярном чемпионате (58), перебив достижение легендарного Вячеслава Фетисова.