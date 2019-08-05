Самый преданный легионер «Барыса» завершил карьеру
«Alga Barys forever» — канадец Кевин Даллмэн тепло попрощался с клубом и фанатами.
«Alga Barys forever» — канадец Кевин Даллмэн тепло попрощался с клубом и фанатами.
Кевин Даллмэн — «старейший» игрок «Барыса», он пришел в команду 10 лет назад в первом составе и был капитаном.
В своем обращении он поблагодарил за поддержку своих коллег, супругу и всех фанатов «Барыса».
«Я также хочу поблагодарить
Отметим, что жена хоккеиста Стейси Даллмэн в столице Казахстана активно занималась благотворительностью, помогала бездомным животным. Благодаря ей многие уличные кошки и собаки обрели хозяев.
«От всей большой семьи хоккейного клуба “Барыс” мы благодарим Кевина за неоценимый вклад в победы и успехи нашей команды. Сложно подобрать нужные слова, чтобы описать, сколько Кевин сделал для нас и развития хоккея в Казахстане», — заключило руководство клуба.
На прощание «Барыс» подвел итоги и презентовал впечатляющую статистику:
Кевин Даллмэн провел 620 матчей в форме «Барыса» и ХК СКА, забил 182 шайбы, совершил 289 результативных передач. Принял участие в семи Матчах звезд Континентальной хоккейной лиги. Был лучшим защитником сезона 2008−2009.
Четырежды становился самым результативным защитником регулярного чемпионата КХЛ — в 2008/09, 2009/10, 2011/12 и 2012/13 сезонах.