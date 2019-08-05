Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
27
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
42
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
12
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
15
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
14
Все события
Фоторепортажи
11От «Спартака» до «Крыльев». За кого играл Самедов
15Список «Спартака» на выход. Кто ушел от Кононова
09:47 (мск), источник: Sputniknews.kz

Самый преданный легионер «Барыса» завершил карьеру

«Alga Barys forever» — канадец Кевин Даллмэн тепло попрощался с клубом и фанатами.

Наверх
Источник: Sputniknews.kz

НУР-СУЛТАН, 5 авг — Sputnik. Игрок «Барыса» и сборной Казахстана, самый результативный защитник в истории КХЛ Кевин Даллмэн принял решение о завершении игровой карьеры.

Кевин Даллмэн — «старейший» игрок «Барыса», он пришел в команду 10 лет назад в первом составе и был капитаном.

Во время загрузки произошла ошибка.

В своем обращении он поблагодарил за поддержку своих коллег, супругу и всех фанатов «Барыса».

«Я также хочу поблагодарить фан-клуб “Барыса”. Без вас, без вашей поддержки было бы трудно выступать на льду! Alga Barys forever! (“Барыс”, только вперед!) Спасибо организаторам за этот шанс. Прощаться всегда трудно, но я готов сосредоточиться на своей семье. Спасибо за время, которое мы провели вместе. Я буду скучать, но уверен, что мы снова встретимся. Люблю вас всех», — написал Даллмэн.

Отметим, что жена хоккеиста Стейси Даллмэн в столице Казахстана активно занималась благотворительностью, помогала бездомным животным. Благодаря ей многие уличные кошки и собаки обрели хозяев.

«От всей большой семьи хоккейного клуба “Барыс” мы благодарим Кевина за неоценимый вклад в победы и успехи нашей команды. Сложно подобрать нужные слова, чтобы описать, сколько Кевин сделал для нас и развития хоккея в Казахстане», — заключило руководство клуба.

На прощание «Барыс» подвел итоги и презентовал впечатляющую статистику:

Кевин Даллмэн провел 620 матчей в форме «Барыса» и ХК СКА, забил 182 шайбы, совершил 289 результативных передач. Принял участие в семи Матчах звезд Континентальной хоккейной лиги. Был лучшим защитником сезона 2008−2009.

Четырежды становился самым результативным защитником регулярного чемпионата КХЛ — в 2008/09, 2009/10, 2011/12 и 2012/13 сезонах.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Слив в Алаколь: в пробах воды обнаружено превышение вредных веществ
Поваров просят станцевать: ректор о странных требованиях к студентам колледжей
«Спартак» узнал возможных соперников в раунде плей-офф ЛЕ
КХЛ больше не будет жить по правилам международной федерации
Определились возможные соперники «Краснодара» в плей-офф ЛЧ
Российская биатлонистка решила возобновить спортивную карьеру
Помогла фортуна. Волейболистки России выиграли лицензию на ОИ
«Ливерпуль» объявил о подписании контракта с вратарем
Черчесов надеется, что Дзюба продлит контракт с «Зенитом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь