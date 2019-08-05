Скабелка прокомментировал решение Даллмэна завершить карьеру
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал решение защитника Кевина Даллмэна о завершении карьеры, сообщает «Шайба.kz».
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал решение защитника Кевина Даллмэна о завершении карьеры, сообщает «Шайба.kz».
Из хоккея Даллмэн уходит в статусе самого результативного защитника в истории КХЛ.
Кроме «Барыса» в этой лиге он также играл за СКА.
«Конечно, это потеря. Личность, очень яркий игрок, на которого ходили, который радовал болельщиков, был одним из символов “Барыса”. Можно назвать отрезок его выступлений за “Барыс” целой эпохой. Кевин Даллмэн был важной частью команды», — сказал Скабелка.
В минувшем сезоне 38-летний Даллмэн провел в составе «Барыса» 49 матчей в регулярном чемпионате и набрал 19 (5+14) очков.
В конце январе он покинул расположение «Барыса» в связи с семейными обстоятельствами.