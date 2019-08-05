«Хотим больше голов». Российский хоккей больше не будет жить по правилам международной федерации

В сезоне 2019/2020 Континентальную хоккейную лигу ждут серьезные изменения правил — они касаются определения положения «вне игры», взятия ворот, задержки шайбы вратарем. Главное принципиальное решение, принятое руководством лиги, — правила в российском хоккее больше не будут копировать те, по которым проводит турниры Международная федерация хоккея.

«Все правила сделаны в пользу атаки. Мы хотим меньше остановок и больше голов. В прошлом сезоне правила лиги повторяли правила ИИХФ, мы решили от этого отойти. В этом году мы не ориентируемся на них, в лиге будут собственные правила, что как я понимаю, воспринимается положительно. Новые правила распространяются на КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Женская лига продолжить играть по правилам ИИХФ», — рассказал на сегодняшней встрече с журналистами главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

Кроме того, Анисимов прокомментировал ключевые изменения в правилах.

О правиле 94.4.

«Если шайба влетает в ворота после неумышленного рикошета от любой части тела, включая шлем, шайба будет засчитана».

«Мы понимаем, что будет много спорных моментов, журналисты будут рассуждать, было движение или нет. Здесь, как и во всех остальных спорных моментах, решение будет принимать военная комната».

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_30cb99f199ec8ceb74c28c58c3fe9187_hd/2_1330357723/2734307202816913a058678a870de032/4720689337?sr=45&type_id=25&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

О симуляции

«Раньше у нас был штраф за симуляцию в 150 тысяч рублей, вот это было время! Как-то игрок новокузнецого “Металлурга” за один матч три раза симулировал, получил сразу 450 тысяч штрафа при том, что у него зарплата была где-то 150 тысяч в месяц. Сейчас штрафы меньше, но борьба с симуляцией дает свои плоды, хоккеисты стали лучше стоять на ногах!».

О правиле 221

«Чтобы иметь право прижать или поймать шайбу, вратарю нужно касаться любой частью экипировки зону площади ворот».

«Идея правила в том, чтобы было меньше остановок в игре. Если ты вышел из своих ворот, то ты должен играть как полевой игрок».

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_db9a7c6c76718bf5f9d3262e2b9aa3e1_hd/2_5666550056/5a54aeab2bc80b354e9725bb7b1c281f/4720689367?sr=45&type_id=25&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

О военной комнате

«Я хотел важный пункт отметить отдельно, что теперь окончательное решение за военной комнатой, а не судьей. Если раньше военная комната была в помощь судье, то теперь всё наоборот».

О трапеции за воротами

«Вратарь не имеет право играть за пределами трапеции. Границы трапеции будут определяться не по коньку вратаря, а по шайбе. На матчи российского Евротура трапецию будут либо убирать, либо не учитывать».

О маленьких площадках

«С переходом на маленькие площадки проблем не должно возникнуть. Это вопрос привычки. Может поменяться методика перемещения судей, особенно в зоне защиты. На узкой площадке нужно двигаться ещё больше, чем на широкой. Пространство уменьшается, а вероятность контакта увеличивается. В площадках меньшего размера есть и плюсы — не нужно постоянно бежать с угла на ворота. Но есть и минусы — нужно постоянно быть в движении. Как раз здесь и сказывается ледовая подготовка того или иного судьи. Я только за уменьшение площадок. На узких площадках не засыпаешь, есть постоянный контакт и движение».

О камерах

«С 1 февраля все арены должны быть оборудованы ещё четырьмя камерами. Зачем мы это делаем? Чтобы от нас не ушли моменты, когда шайба покидает площадку, или какие-то нарушения. Всё это помогает дисциплинарному комитету. Будут дополнительные четыре камеры, видео с которых судьи смогут просматривать. Болельщиков пугает, что на военную комнату могут оказывать давление? Я здесь три года проработал, как это возможно? Засчитывать гол или не засчитывать? Люди, которые там работают, не берут телефоны на время работы. Мы пришли к такому выводу, что, когда решение принимает судья, вопросов к нему больше, чем к людям в военной комнате, у которых есть алгоритм».

Об объявлении удалений

«На предсезонных турнирах судьи будут оглашать в микрофон причины всех удалений. Это сделано для телевидения и болельщиков на стадионе, которые не могут сразу определить, за что игроку назначено наказание. Правда против этой идеи высказались дикторы стадионов, говорят, что мы отбираем их хлеб. Если на предсезонке это нововведение проявит себя хорошо, то это будет и в сезоне».