«Хотим больше голов». Российский хоккей больше не будет жить по правилам международной федерации
КХЛ идет своим путем.
КХЛ идет своим путем.
В сезоне 2019/2020 Континентальную хоккейную лигу ждут серьезные изменения правил — они касаются определения положения «вне игры», взятия ворот, задержки шайбы вратарем. Главное принципиальное решение, принятое руководством лиги, — правила в российском хоккее больше не будут копировать те, по которым проводит турниры Международная федерация хоккея.
«Все правила сделаны в пользу атаки. Мы хотим меньше остановок и больше голов. В прошлом сезоне правила лиги повторяли правила ИИХФ, мы решили от этого отойти. В этом году мы не ориентируемся на них, в лиге будут собственные правила, что как я понимаю, воспринимается положительно. Новые правила распространяются на КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Женская лига продолжить играть по правилам ИИХФ», — рассказал на сегодняшней встрече с журналистами главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.
Кроме того, Анисимов прокомментировал ключевые изменения в правилах.
«Если шайба влетает в ворота после неумышленного рикошета от любой части тела, включая шлем, шайба будет засчитана».
«Мы понимаем, что будет много спорных моментов, журналисты будут рассуждать, было движение или нет. Здесь, как и во всех остальных спорных моментах, решение будет принимать военная комната».
«Раньше у нас был штраф за симуляцию в 150 тысяч рублей, вот это было время!
«Чтобы иметь право прижать или поймать шайбу, вратарю нужно касаться любой частью экипировки зону площади ворот».
«Идея правила в том, чтобы было меньше остановок в игре. Если ты вышел из своих ворот, то ты должен играть как полевой игрок».
«Я хотел важный пункт отметить отдельно, что теперь окончательное решение за военной комнатой, а не судьей. Если раньше военная комната была в помощь судье, то теперь всё наоборот».
«Вратарь не имеет право играть за пределами трапеции. Границы трапеции будут определяться не по коньку вратаря, а по шайбе. На матчи российского Евротура трапецию будут либо убирать, либо не учитывать».
«С переходом на маленькие площадки проблем не должно возникнуть. Это вопрос привычки. Может поменяться методика перемещения судей, особенно в зоне защиты. На узкой площадке нужно двигаться ещё больше, чем на широкой. Пространство уменьшается, а вероятность контакта увеличивается. В площадках меньшего размера есть и плюсы — не нужно постоянно бежать с угла на ворота. Но есть и минусы — нужно постоянно быть в движении. Как раз здесь и сказывается ледовая подготовка того или иного судьи. Я только за уменьшение площадок. На узких площадках не засыпаешь, есть постоянный контакт и движение».
«С 1 февраля все арены должны быть оборудованы ещё четырьмя камерами. Зачем мы это делаем? Чтобы от нас не ушли моменты, когда шайба покидает площадку, или
«На предсезонных турнирах судьи будут оглашать в микрофон причины всех удалений. Это сделано для телевидения и болельщиков на стадионе, которые не могут сразу определить, за что игроку назначено наказание. Правда против этой идеи высказались дикторы стадионов, говорят, что мы отбираем их хлеб. Если на предсезонке это нововведение проявит себя хорошо, то это будет и в сезоне».
Все изменения правил, которые вступят в силу в сезоне 2019/2020 можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.