Легенда КХЛ завершила карьеру. Атакующий защитник из Канады был лучшим в своем амплуа. А где же россияне?

Источник: Спорт-Экспресс

Четвертый нападающий

Объявление о завершении своей карьеры сам Даллмэн сделал в современном духе без намека на излишний пафос. Канадец сегодня рано утром по московскому времени опубликовал длинное благодарственное сообщение в собственном инстаграме, сопроводив его фотографией своего лица с редкими взъерошенными волосами и немного высунутым языком.

Для КХЛ, которой отроду всего 11 лет, Даллмэн — это настоящая легенда.

Про «Барыс» и говорить не приходится. Игроков, оставивших после себя такой след, в Казахстане почти не было. Цифры говорят сами за себя: свыше 600 игр в КХЛ с учетом плей-офф, 431 (142+289) набранных очков, семикратный участник Матча звезд.

Именно Даллмэн уже в дебютном сезоне 2008/09 побил два рекорда результативности для защитников, превзойдя достижения Олега Пигановича (22 шайбы) и самого Вячеслава Фетисова (50 очков). Легионер набрал тогда 58 (28+30) очков в 53 играх. Этот показатель за следующие 10 лет ему не удалось превзойти. Однако в историю лиги Даллмэн, принявший казахстанское гражданство и сыгравший за сборную новой страны на нескольких турнирах, все равно входит как лучший атакующий защитник. Тех, кто сможет его переплюнуть в обозримом будущем, не видно от слова совсем. Он в полном соответствии с современными тенденциями играл по сути четвертого нападающего, причем не только в большинстве, где был королем на чужой синей линии. Это часто шло в ущерб прямым обязанностями, но высочайшая результативность перевешивала все негативные моменты.

Источник: Спорт-Экспресс

Смог добиться большего

Пример Даллмэна, выделявшегося у себя на родине по юниорам, но не закрепившимся в НХЛ, показывает, что каждый игрок в состоянии найти себе клуб и лигу, в которой может быть успешен. В Северной Америке ему не хватало габаритов и скорости, чтобы конкурировать с другими защитниками в системе «Лос-Анджелеса». Любомир Вишновски и Роб Блэйк — это элита, забиравшая себе все время в большинстве. Канадец же от переезда только приобрел. Одно время в «Барысе» с учетом лояльной системы налогообложения он на руки получал не меньше, чем звездные игроки обороны в НХЛ.

Наверное, и в КХЛ Даллмэн был не идеален.

Периодически он выяснял отношения с руководством, не блистал в плей-офф также, как в регулярном чемпионате и, положа руку на сердце, мог бы добиться большего.

В моем личном рейтинге сильнейших канадских защитников, выступавших в КХЛ, Крис Ли, например, стоит выше. С чем сложно не согласиться. Однако все время неунывающий Даллмэн не строил из себя недоступную звезду, был улыбчивым, общительным и компанейским парнем. Ему сложно не симпатизировать. Хотя дождемся знаменитого подкаста Пола Биссоннета. Уверен, что героя сегодняшнего дня обязательно позовут.

В последние год-два защитник «Барыса» сдал по объектным причинам. Возраст и здоровье сыграли свою роль. И все-таки такого хоккеиста нашей лиге, бедной на звезд и ярких лиц, будет очень не хватать. Немного жаль, что легендой нашей лиги считается канадец, у себя на родине так и не продвинувшийся дальше категории «молодых и перспективных». Не собираюсь, как некоторые мои коллеги, острые на язык, именовать Даллмэна второсортным хоккеистом. Просто КХЛ с ее площадками и более размашистым стилем игры идеально подошла сильным сторонам канадца. Но где же российские Даллмэны? Не заикаюсь и близко про новых Фетисовых. Увидеть бы на своем веку еще хоть одну сопоставимую с прославленным советским защитником фигуру. Пока с этим огромные проблемы. И Даллмэн своей отличной карьерой об этом в очередной раз напомнил.