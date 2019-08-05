«Спартак» разгромил чешское «Динамо» в контрольном матче
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Московский «Спартак» победил «Динамо» (Пардубице) в матче хоккейного турнира в Чехии.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Московский «Спартак» победил «Динамо» (Пардубице) в матче хоккейного турнира в Чехии.
Встреча, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 8:0 (2:0, 4:0, 2:0) в пользу «Спартака». Шайбы забросили Яков Рылов (12-я минута). Робин Ганзл (14), Илья Зубов (24), Максим Цыплаков (26), Мартиньш Карсумс (31), Вячеслав Лещенко (38), Анатолий Никонцев (49) и Аким Тришин (50).
В следующем матче турнира «Спартак» 7 августа сыграет с братиславским «Слованом».