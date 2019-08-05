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5 августа, источник: Спорт РИА Новости

СКА потерпел второе поражение подряд на предсезонном турнире в Сочи

СОЧИ, 5 авг — РИА Новости. Хоккеисты рижского «Динамо» обыграли петербургский СКА на предсезонном турнире Sochi Hockey Open.

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Встреча завершилась со счетом 6:5 (1:2, 1:2, 4:1) в пользу «Динамо», в составе которого отличились Увис Балинскас (17-я минута), Давид Улльстрем (38), Даниелс Берзиньш (47), Эдуардс Янсонс (47), Лаурис Дарзиньш (48) и Картер Эштон (58). У СКА шайбы забросили Андрей Зубарев (15), Йори Лехтеря (20, 47), Александр Дергачев (24) и Владимир Ткачев (29).

Следующим соперником команд будет ярославский «Локомотив». «Динамо» сыграет с железнодорожниками во вторник, СКА — в среду.

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