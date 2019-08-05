СКА потерпел второе поражение подряд на предсезонном турнире в Сочи

Встреча завершилась со счетом 6:5 (1:2, 1:2, 4:1) в пользу «Динамо», в составе которого отличились Увис Балинскас (17-я минута), Давид Улльстрем (38), Даниелс Берзиньш (47), Эдуардс Янсонс (47), Лаурис Дарзиньш (48) и Картер Эштон (58). У СКА шайбы забросили Андрей Зубарев (15), Йори Лехтеря (20, 47), Александр Дергачев (24) и Владимир Ткачев (29).