Хоккеисты «Локомотива» обыграли рижское «Динамо» в матче турнира в Сочи

Встреча, состоявшаяся во вторник, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 2:1). В составе железнодорожников шайбы забросили Павел Красковский (15-я минута), Тай Ратти (59) и Александр Калинин (60), у проигравших отличились Микелис Редлихс (39) и Давид Улльстрем (58).