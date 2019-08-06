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19:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеисты «Локомотива» обыграли рижское «Динамо» в матче турнира в Сочи

СОЧИ, 6 авг — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» победил рижское «Динамо» в матче предсезонного хоккейного турнира Sochi Hockey Open, который проходит в Сочи.

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Встреча, состоявшаяся во вторник, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 2:1). В составе железнодорожников шайбы забросили Павел Красковский (15-я минута), Тай Ратти (59) и Александр Калинин (60), у проигравших отличились Микелис Редлихс (39) и Давид Улльстрем (58).

«Локомотив» в среду сыграет с петербургским СКА, «Динамо» в четверг встретится с олимпийской сборной России.

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