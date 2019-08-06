Хоккеисты «Локомотива» обыграли рижское «Динамо» в матче турнира в Сочи
СОЧИ, 6 авг — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» победил рижское «Динамо» в матче предсезонного хоккейного турнира Sochi Hockey Open, который проходит в Сочи.
СОЧИ, 6 авг — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» победил рижское «Динамо» в матче предсезонного хоккейного турнира Sochi Hockey Open, который проходит в Сочи.
Встреча, состоявшаяся во вторник, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 2:1). В составе железнодорожников шайбы забросили Павел Красковский (15-я минута), Тай Ратти (59) и Александр Калинин (60), у проигравших отличились Микелис Редлихс (39) и Давид Улльстрем (58).
«Локомотив» в среду сыграет с петербургским СКА, «Динамо» в четверг встретится с олимпийской сборной России.