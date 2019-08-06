В российском хоккее облизывают иностранцев. Вы удивитесь, но в этом виноваты лимит и НХЛ

«Почти во всех командах легионеров действительно облизывают. Это и болельщиков касается, которые относятся к ним приоритетнее. Я не понимаю, почему так. Для них если ты легионер, то априори сильнее, чем российский парень», — рассказывал Игорь Ожиганов в интервью Sport24.

Насколько слова Ожиганова соответствуют действительности? Сам он с недавних пор игрок «Ак Барса», который возглавляет Дмитрий Квартальнов. И он-то как раз к иностранцам довольно-таки строг. Чего только стоит решение Квартальнова усадить на лавку прямо в разгар плей-офф Брендона Козуна и поставить на его место совсем еще юного Григория Денисенко.

Если вспомнить, как Квартальнов дал дорогу в жизнь Илье Сорокину, не посмотрев ни на статус, ни на гражданство его конкурента Виктора Фаста, то можно поставить под сомнение слова Ожиганова. Да только на каждое правило есть свое исключение. Тем более что нынешний главный тренер «Ак Барса» не всегда был так принципиален по отношению к иностранцам.

Николай Лемтюгов — зять Андрея Яковенко, близкого друга Квартальнова. Дмитрий Вячеславович, еще будучи главным тренером «Сибири», звал нападающего практически по-семейному. Это не помешало им разругаться и расстаться посреди сезона. А одной из причин стала политика двойных стандартов со стороны Квартальнова. По мнению Лемтюгова, финским легионерам Энлунду и Лехтеря позволялось то, что ни в коем случае не прощалось простым русским ребятам.

Такой подход вовсе не единичен. Во многих клубах КХЛ иностранцам позволено позже выходить из отпуска и на пару дней задерживаться, когда наступают паузы на Евротур. И ладно бы речь шла о легионерах калибра Яромира Ягра. Тот же Илья Ковальчук тоже готовился к сезонам в СКА по индивидуальной программе. Но нет же! В привилегированном положении зачастую оказываются весьма средние иностранцы.

А как у них, в НХЛ? Мы часто слышим про русофобию по отношению к нашим хоккеистам. Как со стороны отдельных тренеров вроде Кена Хичкока, так и со стороны клубов вроде «Анахайма», «Оттавы» и «Монреаля». Что-то из этого надумано, что-то немного раздуто, но есть в таком отношении и доля правды. И уж точно никто не ждет очередного русского с распростертыми объятиями, если это не новый Овечкин.

«В “Торонто” как? Выходит на лед парень из Онтарио — трибуны визжат, пищат. Выходит Никита Зайцев, который отыграл за клуб три года, и просто сдержанные аплодисменты. Я не говорю о Таваресе или Марнере, они звезды! Зак Хайман — вот пример. Он пришел с Зайцевым почти одновременно, только он местный, а Никита из Москвы. И отношение к ним разное», — делится своими наблюдениями Ожиганов.

Во многом именно из-за франкофилии в «Монреале» распалась русская диаспора. Расстаться с Михаилом Сергачевым «Канадиенс» решились только из-за возможности взять «своего» Джонатана Друэна. В России некоторые клубы тоже пытаются комплектоваться своими воспитанниками, взять тот же «Трактор», но зачастую дальше лозунгов это не идет. Да и отказываться от легионеров в угоду местным ребятам никто не решится.

Задержаться в НХЛ не на год-два, а сделать за океаном карьеру возможно, только если ты обладаешь талантом Овечкина, Малкина или Панарина. А вот парней вроде Любимова или Калинина, которые и погоду вроде бы не портили, но и пороха не изобрели, быстро заменяют на молодых и голодных канадчиков из АХЛ. При прочих равных там выберут своих, чего не скажешь про нашу лигу. Так в чем же причина такого отношения?

Кажется, что во всем виноват… лимит. Да-да, мы привыкли его винить в безумных зарплатах российских игроков и их же избалованности. И это в полной мере относится к отечественному футболу. Но если посмотреть на КХЛ, где легионеров всего 5 из 25, то на каждого из них буквально молятся. В иностранцев серьезно вкладываются финансово, особенно с изменением курса рубля, и боятся раньше времени выгонять на мороз, потому что в разгар сезона крутых легионеров не найти.

В России, как в Америке, есть понимание, что чужак должен быть сильнее местных. А вот дальше идут ключевые различия. Если в НХЛ русских, чехов и прочих шведов бросают в воду и со стороны смотрят, кто выплывет, то в КХЛ для иностранцев делают все и до последнего ждут, что они выстрелят. Другими словами, вместо конкуренции обеспечивают для легионеров тепличные условия. Если ты простой русский парень, то вряд ли получишь столько же шансов в ведущих звеньях и большинстве.

Как ни парадоксально, но отчасти за такое положение дел несет ответственность и НХЛ. Будучи сильнейшей лигой мира, она стягивает на свое свечение как мотыльков всех талантливых хоккеистов планеты. Перехватить их можно либо большими деньгами, которые новичок НХЛ не получит в первые три года ни при каких условиях, либо отношением. Вот и приходится клубам КХЛ заваливать европейцев миллионами и всячески ублажать, лишь бы те не смотрели в сторону Америки.