В российском хоккее облизывают иностранцев. Вы удивитесь, но в этом виноваты лимит и НХЛ
Ожиганов был прав.
Ожиганов был прав.
«Почти во всех командах легионеров действительно облизывают. Это и болельщиков касается, которые относятся к ним приоритетнее. Я не понимаю, почему так. Для них если ты легионер, то априори сильнее, чем российский парень», — рассказывал Игорь Ожиганов в интервью Sport24.
Насколько слова Ожиганова соответствуют действительности? Сам он с недавних пор игрок «Ак Барса», который возглавляет Дмитрий Квартальнов. И
Если вспомнить, как Квартальнов дал дорогу в жизнь Илье Сорокину, не посмотрев ни на статус, ни на гражданство его конкурента Виктора Фаста, то можно поставить под сомнение слова Ожиганова. Да только на каждое правило есть свое исключение. Тем более что нынешний главный тренер «Ак Барса» не всегда был так принципиален по отношению к иностранцам.
Николай Лемтюгов — зять Андрея Яковенко, близкого друга Квартальнова. Дмитрий Вячеславович, еще будучи главным тренером «Сибири», звал нападающего практически
Такой подход вовсе не единичен. Во многих клубах КХЛ иностранцам позволено позже выходить из отпуска и на пару дней задерживаться, когда наступают паузы на Евротур. И ладно бы речь шла о легионерах калибра Яромира Ягра. Тот же Илья Ковальчук тоже готовился к сезонам в СКА по индивидуальной программе. Но нет же! В привилегированном положении зачастую оказываются весьма средние иностранцы.
А как у них, в НХЛ? Мы часто слышим про русофобию по отношению к нашим хоккеистам. Как со стороны отдельных тренеров вроде Кена Хичкока, так и со стороны клубов вроде «Анахайма», «Оттавы» и «Монреаля».
«В “Торонто” как? Выходит на лед парень из Онтарио — трибуны визжат, пищат. Выходит Никита Зайцев, который отыграл за клуб три года, и просто сдержанные аплодисменты. Я не говорю о Таваресе или Марнере, они звезды! Зак Хайман — вот пример. Он пришел с Зайцевым почти одновременно, только он местный, а Никита из Москвы. И отношение к ним разное», — делится своими наблюдениями Ожиганов.
Во многом именно
Задержаться в НХЛ не на
Кажется, что во всем виноват… лимит.
В России, как в Америке, есть понимание, что чужак должен быть сильнее местных. А вот дальше идут ключевые различия. Если в НХЛ русских, чехов и прочих шведов бросают в воду и со стороны смотрят, кто выплывет, то в КХЛ для иностранцев делают все и до последнего ждут, что они выстрелят. Другими словами, вместо конкуренции обеспечивают для легионеров тепличные условия. Если ты простой русский парень, то вряд ли получишь столько же шансов в ведущих звеньях и большинстве.
Как ни парадоксально, но отчасти за такое положение дел несет ответственность и НХЛ. Будучи сильнейшей лигой мира, она стягивает на свое свечение как мотыльков всех талантливых хоккеистов планеты. Перехватить их можно либо большими деньгами, которые новичок НХЛ не получит в первые три года ни при каких условиях, либо отношением. Вот и приходится клубам КХЛ заваливать европейцев миллионами и всячески ублажать, лишь бы те не смотрели в сторону Америки.
Получается, что наши клубы загнаны в замкнутый круг. Делая из иностранцев разных мастей неприкосновенных, они вызывают чувство несправедливости у тех, кто здесь родился и рос. Но стоит перестать переплачивать легионерам, начать относиться к ним так же, как к русским, и выгонять при первой оплошности — в следующий раз финн или чех лишний раз задумается, стоит ли ехать в Россию. Понравится ли тогда обедневшая на легионеров КХЛ тем самым русским хоккеистам? Большой вопрос.