Второй и третий снайперы «Барыса» попали в заявку российского клуба на Кубок Президента Казахстана

В прошлом сезоне оба форварда играли за «Барыс», который стал для них первой в карьере командой в КХЛ. В 56 матчах Кормье набрал 40 (18+22) очка, став вторым снайпером казахстанского клуба, а в активе Фрэттина 39 (17+22) балла в 52 встречах — он стал вторым по количеству голов и третьим по ассистам. Оба хоккеиста вошли в ТОП-5 лучших бомбардиров клуба.