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19:24 (мск), источник: Vesti.kz

Второй и третий снайперы «Барыса» попали в заявку российского клуба на Кубок Президента Казахстана

Канадские нападающие Мэтт Фрэттин и Патрис Кормье вошли в заявку «Ак Барса» на Кубок Президента Казахстана в Нур-Султане, сообщает официальный сайт казанского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

В прошлом сезоне оба форварда играли за «Барыс», который стал для них первой в карьере командой в КХЛ. В 56 матчах Кормье набрал 40 (18+22) очка, став вторым снайпером казахстанского клуба, а в активе Фрэттина 39 (17+22) балла в 52 встречах — он стал вторым по количеству голов и третьим по ассистам. Оба хоккеиста вошли в ТОП-5 лучших бомбардиров клуба.

Всего в заявку «Ак Барса» на Кубок Президента РК вошли 32 игрока:

Вратари: Эмиль Гарипов, Артур Мисбахов, Адам Рейдеборн и Тимур Билялов;.

Защитники: Роман Абросимов, Микаэль Викстранд, Даниил Журавлёв, Никита Лямкин, Александр Ляхов, Игорь Ожиганов, Андрей Педан, Камиль Фазылзянов, Кристиан Хенкель и Альберт Яруллин;.

Нападающие: Джастин Азеведо, Дмитрий Воронков, Михаил Глухов, Станислав Галиев, Артем Галимов, Эмиль Галимов, Данис Зарипов, Патрис Кормье, Артём Лукоянов, Максим Лазарев, Максим Марушев, Артём Михеев, Вячеслав Основин, Кирилл Петров, Илья Сафонов, Владимир Ткачёв, Михаил Фисенко и Мэтт Фрэттин.

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Напомним, Кубок Президента РК пройдет с 7 по 11 августа на «Барыс-Арене». В турнире вместе с «Барысом» и «Ак Барсом» также сыграют «Автомобилст», «Нефтехимик» и «Салават Юлаев».

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