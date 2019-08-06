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19:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеисты ЦСКА победили «Адмирал» в контрольном матче

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл другой клуб КХЛ «Адмирал» из Владивостока в контрольном матче.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во вторник в Москве, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу ЦСКА. У победителей шайбы забросили Линден Вей (1-я минута), Иржи Секач (48) и Андрей Светлаков (56). В составе проигравших отличился Тимур Ахияров (40). В серии буллитов, предусмотренной регламентом матча, победили также армейцы — 2:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

В среду команды вновь сыграют между собой.

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