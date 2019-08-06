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6 августа, источник: Vesti.kz

Еще один российский клуб огласил заявку на Кубок Президента Казахстана по хоккею

Нижнекамский «Нефтехимик» огласил заявку на Кубок Президента РК в Нур-Султане, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Десятый, юбилейный, турнир пройдет на «Барыс-Арене» с 7 по 11 августа. В заявку на него тренерский штаб «Нефтехимика» включил следующих хоккеистов:

Вратари: Константин Барулин, Ярослав Озолин и Александр Шарыченков;.

Защитники: Андрей Сергеев, Александр Брынцев, Андрей Чуркин, Виталий Атюшов, Дамир Шарипзянов, Алексей Волгин, Степан Захарчук, Алексей Пузанов, Максим Игнатович, Зият Пайгин и Глеб Семенов;.

Нападающие: Александр Авцин, Ильдар Шиксатдаров, Дмитрий Казионов, Зак Митчелл, Павел Куликов, Александр Рыбаков, Павел Падакин, Павел Порядин, Александр Черников, Мэтт Уайт, Марат Хайруллин, Тимур Хафизов, Денис Казионов, Арсен Хисамутдинов, Булат Шафигуллин, Радель Фазлеев, Тимур Шарифьянов и Рафаэль Бикмуллин.

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Ранее заявки на Кубок Президента РК огласили «Ак Барс» и «Автомобилист». Вместе с этими клубами и «Барысом» в турнире также примет участие «Салават Юлаев».

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