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10:56 (мск), источник: ТАСС

Власти Самары: спонсоры должны обеспечить 70% бюджета для возвращения «Лады» в КХЛ

САМАРА, 7 августа. /ТАСС/. Финансирование тольяттинской «Лады» на 70% должно осуществляться из внебюджетных источников, чтобы команда могла вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Об этом ТАСС сообщили в правительстве Самарской области.

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Тольяттинская «Лада» покинула КХЛ по итогам сезона-2017/18. Сейчас клуб выступает в Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), где по итогам прошедшего сезона занял пятое место в регулярном сезоне, а плей-офф завершил выступление на стадии 1/8 финала.

«В перспективе мы планируем, что “Лада” вернется в КХЛ, но для этого нужен титульный спонсор, который возьмет на себя не менее 70% от бюджета клуба», — сказал собеседник агентства.

Как отмечают в правительстве, чтобы стать привлекательной для потенциального инвестора, команда должна бороться за медали ВХЛ, собирать полные трибуны на матчах, а также развивать детско-юношескую школу.

В правительстве отмечают, что речь идет о достаточно серьезной сумме, поэтому найти спонсора для команды крайне сложно. На сезон-2018/19 был подтвержден бюджет в 800 млн рублей.

«Лада» была исключена из КХЛ на основе рейтинга эффективности клубов, который учитывает восемь критериев: спортивные достижения, расходы на оплату труда игроков, ТВ-индекс, долю государственного финансирования, заполняемость арен, несвоевременное осуществление расчетов по оплате труда с игроками, вместимость арен и потенциал локального рынка. По этим показателям «Лада» заняла предпоследнее место в лиге.

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