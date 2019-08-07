Власти Самары: спонсоры должны обеспечить 70% бюджета для возвращения «Лады» в КХЛ

Тольяттинская «Лада» покинула КХЛ по итогам сезона-2017/18. Сейчас клуб выступает в Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), где по итогам прошедшего сезона занял пятое место в регулярном сезоне, а плей-офф завершил выступление на стадии 1/8 финала.

«В перспективе мы планируем, что “Лада” вернется в КХЛ, но для этого нужен титульный спонсор, который возьмет на себя не менее 70% от бюджета клуба», — сказал собеседник агентства.

Как отмечают в правительстве, чтобы стать привлекательной для потенциального инвестора, команда должна бороться за медали ВХЛ, собирать полные трибуны на матчах, а также развивать детско-юношескую школу.

В правительстве отмечают, что речь идет о достаточно серьезной сумме, поэтому найти спонсора для команды крайне сложно. На сезон-2018/19 был подтвержден бюджет в 800 млн рублей.