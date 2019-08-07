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17:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Коньков стал игроком «Трактора»

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» форвард Сергей Коньков подписал однолетний контракт с «Трактором», сообщается на официальном сайте челябинского хоккейного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Хоккеист перешел в «Трактор» в качестве свободного агента и будет выступать под номером 72. В прошедшем сезоне КХЛ 37-летний форвард забросил 12 шайб и сделал 10 результативных передач в 62 матчах регулярного чемпионата за «Адмирал» из Владивостока.

«Коньков — опытный игрок, кубковый боец, он два раза выигрывал Кубок Гагарина. В прошлом сезоне за “Адмирал” набрал 22 очка в 62 встречах. Может играть на любой позиции в атаке и в любых игровых ситуациях. У нас большая группа молодых игроков, и мы надеемся, что рядом с таким профессионалом они будут прогрессировать быстрее», — заявил генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф.

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