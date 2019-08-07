Двукратный обладатель Кубка Гагарина Коньков стал игроком «Трактора»

Хоккеист перешел в «Трактор» в качестве свободного агента и будет выступать под номером 72. В прошедшем сезоне КХЛ 37-летний форвард забросил 12 шайб и сделал 10 результативных передач в 62 матчах регулярного чемпионата за «Адмирал» из Владивостока.

«Коньков — опытный игрок, кубковый боец, он два раза выигрывал Кубок Гагарина. В прошлом сезоне за “Адмирал” набрал 22 очка в 62 встречах. Может играть на любой позиции в атаке и в любых игровых ситуациях. У нас большая группа молодых игроков, и мы надеемся, что рядом с таким профессионалом они будут прогрессировать быстрее», — заявил генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф.