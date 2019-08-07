Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу в первом спарринге межсезонья
7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» успешно провели первый контрольный матч межсезонья, сообщает корреспондент БЕЛТА.
7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» успешно провели первый контрольный матч межсезонья, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в стартовом поединке розыгрыша Кубка губернатора Нижегородской области минчане переиграли клуб «Хумо» из Ташкента со счетом 6:3 (1:1, 3:1, 2:1). В первом периоде команды обменялись голами, во второй трети динамовцы трижды поразили ворота соперников, пропустив лишь однажды.
В середине заключительной двадцатиминутки ташкентцы сократили разрыв до минимума — 3:4, но тут же «зубры» ответили двумя точными бросками.
В составе победителей по два раза отличился Александр Павлович и Артем Демков, по одной шайбе забросили Дмитрий Знахаренко и Илья Литвинов.
Свой второй матч в Нижнем Новгороде подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 8 августа с московским «Динамо», которое сегодня встретится с нижегородским «Торпедо». 10 августа соперниками минчан станут хозяева турнира торпедовцы, а 11 августа состоятся игры за первое и третье места.
После возвращения из России «зубры» выступят в решающем раунде розыгрыша Кубка Беларуси, который пройдет
12-й сезон в Континентальной лиге стартует 1 сентября, в регулярном чемпионате примут участие 24 команды, которые традиционно разделены на Западную и Восточную конференции. Минские динамовцы выступят на Западе в дивизионе Анатолия Тарасова. Первый матч минчане проведут 2 сентября на своей площадке против нижнекамского «Нефтехимика».