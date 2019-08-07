Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу в первом спарринге межсезонья

Сегодня в стартовом поединке розыгрыша Кубка губернатора Нижегородской области минчане переиграли клуб «Хумо» из Ташкента со счетом 6:3 (1:1, 3:1, 2:1). В первом периоде команды обменялись голами, во второй трети динамовцы трижды поразили ворота соперников, пропустив лишь однажды.

В середине заключительной двадцатиминутки ташкентцы сократили разрыв до минимума — 3:4, но тут же «зубры» ответили двумя точными бросками.

В составе победителей по два раза отличился Александр Павлович и Артем Демков, по одной шайбе забросили Дмитрий Знахаренко и Илья Литвинов.

Свой второй матч в Нижнем Новгороде подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 8 августа с московским «Динамо», которое сегодня встретится с нижегородским «Торпедо». 10 августа соперниками минчан станут хозяева турнира торпедовцы, а 11 августа состоятся игры за первое и третье места.

После возвращения из России «зубры» выступят в решающем раунде розыгрыша Кубка Беларуси, который пройдет 17—18 августа в Орше, а с 20 по 25 августа в Риге примут участие в Кубке Латвийских железных дорог.