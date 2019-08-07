«Барыс» забил шесть шайб и разгромил «Ак Барс» в стартовом матче Кубка Президента Казахстана

Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу подопечных Андрея Скабелки. Хозяева вышли вперед на седьмой минуте благодаря шайбе Никиты Михайлиса. Однако на 11-й минуте большинство реализовал экс-форвард казахстанской команды Мэтт Фрэттин, перешедший летом в «Ак Барс».

На 16-й минуте «Барыс» снова вышел вперед, шайбу на свой счет записал Кирилл Панюков. Еще через две минуты казахстанская команда усилиями Адама Хелевки реализовала большинство и сделала счет 3:1.

Во втором периоде подопечным Скабелки еще трижды удалось поразить ворота казанцев. Так, на 28-й минуте отличился Дастин Бойд, на 31-й большинство реализовал новоиспеченный капитан Даррен Диц, а на 37-й свой дебютный гол за «Барыс забил Батырлан Муратов.

Таким образом, «Барыс» по итогам первого дня Кубка Президента вышел в лидеры группы, обойдя «Автомобилист» за счет большего количества заброшенных шайб.

Напомним, в стартовом матче турнира екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» со счетом 5:1.