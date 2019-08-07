Хоккеисты московского «Динамо» обыграли «Торпедо»

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) в пользу динамовцев, в составе которых шайбы забросили Владислав Михайлов (20), Андре Петерссон (35) и Владислав Ефремов (39). У «Торпедо» голами отметились Сергей Гончарук (35) и Антон Шенфельд (60).

Московское «Динамо» в следующем матче турнира встретится в четверг с минским «Динамо», а «Торпедо» в этот же день сыграет с ташкентским «Хумо».