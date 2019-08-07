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21:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сибирь» уступила «Йокериту» в контрольном матче

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» уступил финскому «Йокериту» в контрольном матче в Финляндии.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Валкеакоски завершилась со счетом 4:3 (2:0, 2:3, 0:0) в пользу «Йокерита», у которого шайбы забросили Хенрик Хаапала, Микко Лехтонен, Петри Контиола и Йессе Йоэнсуу. У «Сибири» отличились Николай Тимашов, Дмитрий Саюстов и Егор Миловзоров.

После матча также прошла серия буллитов, в которой сильнее оказалась «Сибирь» (3:1).

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