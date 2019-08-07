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22:16 (мск), источник: ТАСС

Хоккеисты «Сочи» впервые выиграли традиционный домашний предсезонный турнир

СОЧИ, 7 августа. /ТАСС/. Хоккейный клуб «Сочи» победил омский «Авангард» со счетом 3:1 и впервые выиграл традиционный домашний предсезонный турнир. Матч прошел на ледовой арене «Шайба», которая вмещает семь тысяч зрителей.

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В составе «Сочи» дублем отметился нападающий Илья Крикунов (1-я и 28-я минуты), также отличился защитник Денис Александров (56). У «Авангарда» шайбу забросил нападающий Валентин Пьянов (43).

Ранее в среду петербургский СКА одержал победу со счетом 4:0 над ярославским «Локомотивом».

В турнирной таблице «Сочи» с восемью очками после четырех матчей стал недосягаем для преследователей, второе место занимает олимпийская сборная России (пять очков после трех матчей), третье — «Локомотив» (4, 4), четвертое — рижское «Динамо» (3, 3), пятое — СКА (2, 3) и последнее шестое — «Авангард» (0, 3).

Турнир проводится с 2016 года, в первом розыгрыше приняли участие «Сочи», ЦСКА, СКА и олимпийская сборная России.

Спустя год количество участников увеличилось до шести. Один раз в турнире играла сборная Канады, составленная из хоккеистов, выступающих в европейских чемпионатах, во всех розыгрышах, помимо «Сочи», принимали участие СКА и олимпийская сборная России, по разу победителями соревнований становились ЦСКА, олимпийская сборная России и СКА.

Турнир завершится матчами олимпийской сборной России (ближайший резерв национальной команды) против рижского «Динамо» и СКА против «Авангарда» 8 августа. Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует 1 сентября матчем в Москве между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и «Авангардом». «Сочи» 4 сентября начнет сезон в КХЛ домашним матчем с нижнекамским «Нефтехимиком».

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