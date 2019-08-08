Появился видеообзор разгромной победы «Барыса» над «Ак Барсом» с семью шайбами

Игра проходила вчера, 7 августа, и завершилась со счетом 6:1. Казахстанский клуб уже в первом периоде забросил три шайбы.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/P7EZZAofU10" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После матча победу «Барыса» прокомментировали главный тренер Андрей Скабелка, капитан Даррен Диц и автор первой шайбы Никита Михайлис. Также впечатлениями от игры поделились форварды «Ак Барса» Патрис Кормье и Мэтт Фрэттин, ранее выступавшие за казахстанский клуб.

Напомним, в стартовом матче Кубка Президента РК «Автомобилист» одержал победу над «Нефтехимиком» со счетом 5:1.