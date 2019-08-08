Появился видеообзор разгромной победы «Барыса» над «Ак Барсом» с семью шайбами
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Игра проходила вчера, 7 августа, и завершилась со счетом 6:1. Казахстанский клуб уже в первом периоде забросил три шайбы.
После матча победу «Барыса» прокомментировали главный тренер Андрей Скабелка, капитан Даррен Диц и автор первой шайбы Никита Михайлис. Также впечатлениями от игры поделились форварды «Ак Барса» Патрис Кормье и Мэтт Фрэттин, ранее выступавшие за казахстанский клуб.
Напомним, в стартовом матче Кубка Президента РК «Автомобилист» одержал победу над «Нефтехимиком» со счетом 5:1.
Сегодня, 8 августа, в 15:00 начался матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев», а в 19:30 стартует игра «Барыс» — «Нефтехимик».