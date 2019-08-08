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13:37 (мск), источник: Vesti.kz

Появился видеообзор разгромной победы «Барыса» над «Ак Барсом» с семью шайбами

Официальный YouTube-канал «Барыса» опубликовал видеообзор разгромной победы над «Ак Барсом» в первом матче на Кубке Президента РК в Нур-Султане.

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Игра проходила вчера, 7 августа, и завершилась со счетом 6:1. Казахстанский клуб уже в первом периоде забросил три шайбы.

Во время загрузки произошла ошибка.

После матча победу «Барыса» прокомментировали главный тренер Андрей Скабелка, капитан Даррен Диц и автор первой шайбы Никита Михайлис. Также впечатлениями от игры поделились форварды «Ак Барса» Патрис Кормье и Мэтт Фрэттин, ранее выступавшие за казахстанский клуб.

Напомним, в стартовом матче Кубка Президента РК «Автомобилист» одержал победу над «Нефтехимиком» со счетом 5:1.

Сегодня, 8 августа, в 15:00 начался матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев», а в 19:30 стартует игра «Барыс» — «Нефтехимик».

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