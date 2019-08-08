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14:03 (мск), источник: ТАСС

Клуб КХЛ «Куньлунь» не примет участия в турнире в Челябинске из-за проблем с визами

ТАСС, 8 августа. Пекинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь» не сможет принять участия в предсезонном турнире в Челябинске из-за проблем с визами. Об этом сообщает пресс-служба китайской команды.

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Источник: РИА "Новости"

«С огромным сожалением мы вынуждены сообщить о том, что наши планы по подготовке к очередному сезону были скомканы из-за непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Причина, увы, банальна, но от этого не легче, — говорится в сообщении клуба. — Нам не удалось получить в российском консульстве в Пекине въездные визы в Российскую Федерацию на нужные даты. Мы все-таки сможем прибыть на Южный Урал, но только к началу турнира в Магнитогорске (мемориал И. Х. Ромазана — Прим. ТАСС), так что Кубок Губернатора Челябинской области пройдет, как бы это ни было печально, без нашего участия».

В прошедшем сезоне КХЛ китайский клуб занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф.

Кубок Губернатора Челябинской области пройдет с 10 по 13 августа, в турнире примут участие челябинский «Трактор», магнитогорский «Металлург» и череповецкая «Северсталь».

Мемориал Ромазана пройдет с 22 по 25 августа, в турнире, помимо «Куньлуни», выступят «Металлург», «Трактор» и новосибирская «Сибирь».

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