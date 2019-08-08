Клуб КХЛ «Куньлунь» не примет участия в турнире в Челябинске из-за проблем с визами
ТАСС, 8 августа. Пекинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь» не сможет принять участия в предсезонном турнире в Челябинске
ТАСС, 8 августа. Пекинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь» не сможет принять участия в предсезонном турнире в Челябинске
«С огромным сожалением мы вынуждены сообщить о том, что наши планы по подготовке к очередному сезону были скомканы
В прошедшем сезоне КХЛ китайский клуб занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог выйти в
Кубок Губернатора Челябинской области пройдет с 10 по 13 августа, в турнире примут участие челябинский «Трактор», магнитогорский «Металлург» и череповецкая «Северсталь».
Мемориал Ромазана пройдет с 22 по 25 августа, в турнире, помимо «Куньлуни», выступят «Металлург», «Трактор» и новосибирская «Сибирь».