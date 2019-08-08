Клуб КХЛ «Куньлунь» не примет участия в турнире в Челябинске из-за проблем с визами

«С огромным сожалением мы вынуждены сообщить о том, что наши планы по подготовке к очередному сезону были скомканы из-за непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Причина, увы, банальна, но от этого не легче, — говорится в сообщении клуба. — Нам не удалось получить в российском консульстве в Пекине въездные визы в Российскую Федерацию на нужные даты. Мы все-таки сможем прибыть на Южный Урал, но только к началу турнира в Магнитогорске (мемориал И. Х. Ромазана — Прим. ТАСС), так что Кубок Губернатора Челябинской области пройдет, как бы это ни было печально, без нашего участия».