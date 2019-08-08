Хоккеисты минского «Динамо» уступили одноклубникам из Москвы на турнире в Нижнем Новгороде

Источник: РИА "Новости"

Соперники «зубров» увереннее использовали моменты в нападении. Счет в матче был открыт на 33-й минуте после точного броска игрока московского «Динамо» Даниила Тарасова. Под занавес второго периода минчанам удалось разыграть большинство. Голом отметился Игорь Мартынов, но спустя минуту легионер москвичей Юусо Хиетанен вывел российский клуб вперед.

В заключительные двадцать минут «зубры» позволили Даниилу Тарасову сделать голевой дубль — 3:1, а затем втроем выстояли против пятерки соперников. Подопечные Крэйга Вудкрофта вскоре получили шанс на реализацию большинства, но не смогли им воспользоваться. Четвертую шайбу у москвичей забросил Егор Попов.

В первом туре хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Хумо» из Ташкента (6:3), а третий матч в Нижнем Новгороде белорусский клуб проведет 10 августа против нижегородского «Торпедо».

После возвращения из России «зубры» выступят в решающем раунде розыгрыша Кубка Беларуси, который пройдет 17—18 августа в Орше, с 20 по 25 августа в Риге примут участие в Кубке Латвийских железных дорог.