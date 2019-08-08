Забивал как нападающий и побил рекорд Фетисова. Как Даллмэн стал легендой «Барыса» и КХЛ

Источник: РИА "Новости"

На днях бывший капитан «Барыса» Кевин Даллмэн объявил о завершении карьеры игрока. Корреспондент Vesti.kz вспомнил, чем этот атакующий защитник запомнится фанатам столичного клуба и КХЛ.

Подающий надежды

Карьеру Даллмэн начал с Хоккейной лиги Онтарио (OHL), где играл за «Гелф Шторм». Выступал он настолько успешно, что миновал процедуру драфта и сразу подписал контракт с «Бостон Брюинз» из НХЛ. Поначалу молодой игрок выступал за фарм-клуб «мишек» — «Провиденс Брюинз».

Дебют за «Бостон» у Даллмэна произошел в 2005 году, но вскоре его обменяли в «Сент-Луис Блюз». Но и там он не задержался, следующий сезон уже встречая как игрок «Лос-Анджелес Кингз». В Калифорнии будущий казахстанец отыграл два сезона, но закрепиться в составе «Королей» ему не удалось. В то время с линией обороны у «Кингз» проблем не было. Поэтому, отыграв еще несколько игр за фарм-клуб калифорнийцев, Даллмэн переехал через Атлантику и оказался в «Барысе».

И если в НХЛ навыки атакующего защитника Даллмэна оказались невостребованными, то казахстанской команде такой игрок пригодился.

Звезда обороны

После того, как Даллмэн понял, что закрепиться в НХЛ он не сможет, он решил переехать в КХЛ, а точнее — в только что созданный хоккейный клуб «Барыс». Канадец стал одним из первых новичков-легионеров команды, да и всей лиги в целом, поскольку это был первый сезон КХЛ. Более того, его назначили капитаном команды.

Удивительно, но автором первой шайбы «Барыса» в КХЛ стал именно Даллмэн, забросивший с передачи Максима Спиридонова в ворота нижнекамского «Нефтехимика».

Даллмэн всегда отличался атакующей манерой игры, иногда даже в ущерб основным обязанностям защитника. Этим и объясняется его место в бригаде большинства и побитый рекорд результативности для защитников в СССР и России. Канадца признали лучшим игроком обороны КХЛ в сезоне и вызвали на Матч всех звезд лиги. Всего канадца семь раз приглашали на это событие, с 2009 по 2013, в 2016 и 2018.

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За 53 проведенных игры в первом сезоне в КХЛ Даллмэн отметился заброшенными 28 шайбами и 30 точными передачами. Набрав в сумме 58 очков, он побил рекорд защитников Олега Пигановича (22 шайбы) по голам и Вячеслава Фетисова (50 очков) по сумме результативных действий. Такая статистика сделает честь даже большинству нападающих КХЛ.

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После четырех успешных сезонов в «Барысе» Даллмэн хотел продлить свой контракт, однако стороны не смогли договориться. В итоге канадец подписал двухлетнее соглашение со СКА. В Питере он провел два сезона. Поначалу у него все складывалось достаточно неплохо, но затем в матче с «Барысом» он получил травму и это сильно отразилось на его игре и результативности.

В 2014 году Даллмэн вернулся в «Барыс» и заиграл на хорошем уровне, хотя повторить или превзойти свой рекорд по набранным очкам уже не смог. Тем не менее, он отлично отыграл еще пять сезонов в столице Казахстана и решил уйти на покой.

Сейчас в «Барысе» идет смена поколений. На первых ролях в команде уже давно другие: Даррен Диц, Кертис Волк, Джесси Блэкер и остальные.

Не будем забывать и о том, что менеджмент «Барыса» в это межсезонье был довольно активен и смог привлечь Эдуарда Паскуале, Корбэна Найта, Ииро Пакаринена и Адама Хелевка.

Пока неясно, на что способны новые игроки «Барыса», но найти другого настолько способного защитника и капитана, как Даллмэн, будет очень непросто.

Канадский казах

Разумеется, в Казахстане сразу оценили полезность Даллмэна, а потому было решено натурализовать канадца и помочь сборной достойно сыграть на чемпионате мира 2010 года. Тогда как раз Казахстан вернулся в элитный дивизион. Но проблемы со сменой паспорта затянулись, и Даллмэн не смог ничем помочь. И все же канадец сыграл в джерси с орлом и солнцем на трех ЧМ в 2014, 2017 и 2018 годах, став первым североамериканцем в сборной.

Пусть в последние годы 38-летний Даллмэн немного сдал по объективным причинам, он был очень полезен в сборной, как опытный игрок обороны. Канадец был одним из тех, кто может повести за собой команду в тяжелый момент.

Признание

Если посмотреть на статистику, то неудивительно, что Даллмэна называют не просто одним из лучших защитников КХЛ, но и одним из самых сильных легионеров лиги. За 620 игр в КХЛ защитник 142 раза поражал ворота соперника, отдал 289 голевых передач и набрал 431 очко. В таблице самых результативных защитников лиги он идет первым, пусть Илья Никулин из московского «Динамо» и наступает на пятки.

Российские журналисты и эксперты отмечают, что «Барыс» умеет выбирать легионеров. Карьера Даллмэна служит этому подтверждением.

Статистика Даллмэна в КХЛ:

2008/09 («Барыс»):

Регулярный чемпионат: 53 игры, 28 шайб, 30 передач, 58 очков;

Плей-офф: 3 игры, 1 передача, 1 очко.

2009/10 («Барыс»):

Регулярка: 55 игр, 14 шайб, 27 передач, 41 очков;.

2010/11 («Барыс»):

Регулярка: 53 игры, 12 шайб, 27 передач, 39 очков;

Плей-офф: 4 игры, 2 передачи, 2 очка.

2011/12 («Барыс»):

Регулярка: 53 игры, 18 шайб, 36 передач, 54 очка;

Плей-офф: 7 игр, 1 шайба, 2 передачи, 3 очка.

2012/13 (СКА):

Регулярка: 52 игры, 15 шайб, 23 передач, 38 очков;

Плей-офф: 15 игр, 4 шайб, 9 передач, 13 очков.

2013/14 (СКА):

Регулярка: 29 игр, 5 шайб, 4 передачи, 9 очков;

Плей-офф: 10 игр, 2 шайбы, 7 передач, 9 очков.

2014/15 («Барыс»):

Регулярка: 47 игр, 14 шайб, 19 передач, 33 очка;

Плей-офф: 7 игр, 2 передачи, 2 очка.

2015/16 («Барыс»):

Регулярка: 60 игр, 8 шайб, 32 передачи, 40 очков.

2016/17 («Барыс»):

Регулярка: 60 игр, 9 шайб, 24 передачи, 33 очка;

Плей-офф: 10 игр, 6 передач, 6 очков.

2017/18 («Барыс»):

Регулярка: 53 игры, 7 шайб, 24 передачи, 31 очко.

2018/19 («Барыс»):

Регулярка: 49 игры, 5 шайб, 14 передачи, 19 очков.