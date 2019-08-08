Новый «Барыс». Что наигрывает Андрей Скабелка на Кубке Президента

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Казахстанский клуб «Барыс» наигрывает на Кубке Президента новые игровые сочетания перед началом сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Тренерский штаб Андрея Скабелки пробует добавить эффективность в каждое звено. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Не обошлось и без потерь. Вне заявок на матчи международного турнира остаются два форварда — Кертис Волк и Роман Старченко. Оба восстанавливаются после травм и вернутся на лед ближе к старту в КХЛ. В отсутствие двух игроков основы получили шанс молодые хоккеисты — 20-летний Батырлан Муратов даже отметился голом.

Первое звено

В трио к Корбэну Найту отправлены Ииро Пакаринен с Дмитрием Шевченко. Игроки не самые результативные, но умеющие давить на соперника. На троих во встрече с «Ак Барсом» нападающие набрали три очка — финн с канадцем отметились передачами. И все же, из предложенного сочетания только присутствие Найта ожидаемо — он должен ведущим распасовщиком.

Пакаринен с Шевченко вряд ли задержаться так высоко надолго. Особенно это касается форварда сборной Казахстана — возвращение Старченко или более уверенная игра кого-то из партнеров скажется на позиции Шевченко. С другой стороны, 95-й номер сумел убедить тренерский штаб доверить именно ему такую важную роль. Возможно, Скабелка увидел то, что нам еще не заметно, и габаритный форвард еще раскроется.

Второе звено

Довольно перспективное сочетание. Опытный Дастин Бойд как дирижер в трио с двумя более молодые партнерами: Никита Михайлис стал одним из лучших в прошлом сезоне, а Адам Хелевка пришел доказать, что его успехи в АХЛ не случайность. В дебютном матче звено отметилось только голом Бойда, когда он доработал «на пятаке», а во втором стало ведущим.

Смогут ли они раскрыться в КХЛ? Возможно, что Бойда сменит Волк, и звено станет довольно низким по росту. И тут есть сомнения. Если тренер хочет разноплановых игроков наигрывать, то Кертис тут не вписывается. Бойд более подходящий вариант для двух быстрых форвардов, чем Волк. Кертису обязательно найдется место, ведь его планируют заиграть за сборную Казахстана.

Третье звено

Антон Сагадеев вместе с Павлом Акользиным попытаются раскрыть потенциал Муратова. Как мы уже заметили, в первой встрече молодой форвард отличился, успешно подкараулив отскок. Если так продолжится, то нападающий будет не только попадать в состав, но и получать игровое время. У Валерия Орехова ведь получилось заручиться доверием, почему у Муратова меньше шансов?

Что касается Сагадеева и Акользина, то они могут доказать, что сделали еще один шаг вперед. Антон зарекомендовал себя, как игрок основы, а его партнера по нападению Скабелка и вовсе похвалил. Осталось только не останавливаться и прогрессировать. Доверие к ним есть, как и к Муратову.

Четвертое звено

Через эту тройку в атаке пройдут все кандидаты на игру в основном составе. Эксперименты уже начались. Если в первом матче это были Аркадий Шестаков, Егор Петухов и Кирилл Панюков, то во второй встрече — Валентин Разумняк, Валерий Гурин и Ярослав Евдокимов.

Будут и другие изменения. Помимо возвращения Старченко и Волка, ждем в составе Талгата Жайлауова. Есть еще и Дмитрий Гурков с Максимом Мусоровым. Если не в КХЛ, но на Кубке Президента последние двое игровое время получат. Ждем продолжения смены состава.

На Кубке Президента «Барыс» сначала разгромил «Ак Барс» — 6:1, а затем сделал камбэк и победил «Нефтехимик» — 4:3.