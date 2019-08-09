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10:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Удалось переломить ход встречи». Сайт КХЛ разобрал камбэк и победу «Барыса» на Кубке Президента

Официальный сайт КХЛ в обзоре дня отметил волевую победу «Барыса» над «Нефтехимиком» на Кубке Президента в Нур-Султане.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, матч завершился со счетом 5:3, причем по ходу встречи «Барысу» пришлось отыгрываться с 0:2 и 1:3.

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«После крупной победы над “Ак Барсом” Андрей Скабелка дал отдохнуть первой пятерке. В заявке на матч появился опытный защитник Максим Семенов, а также ряд молодых хоккеистов из системы “Барыса”. Место в воротах занял Хенрик Карлссон. После пяти пропущенных шайб от “Автомобилиста” вместо Константина Барулина в воротах “Нефтехимика” появился Александр Шарыченков, к которому добавились новички Александр Рыбаков, Александр Черников и Степан Захарчук. Начали хозяева встречу с грубой ошибки в своей зоне. Защитник Алексей Маклюков выводил шайбу по борту, но не заметил Мэтта Уайта, который вовремя перенаправил ее дежурившему на пятаке новичку Заку Митчеллу. Начало второго периода вновь осталось за “Нефтехимиком”, и Александр Авцин увеличил отрыв своей команды. Однако “Барысу” удалось переломить ход встречи и одержать победу — уже вторую на домашнем турнире», — пишет сайт.

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