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11:17 (мск), источник: ТАСС

Президент «Авангарда» уверен, что Андригетто и Войнов покажут высокий уровень в КХЛ

СОЧИ, 9 августа. /ТАСС/. Новички омского «Авангарда» — нападающий Свен Андригетто и защитник Вячеслав Войнов — продемонстрируют высокий уровень игры в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал президент клуба Максим Сушинский.

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Источник: AP 2019

На предсезонном турнире в Сочи «Авангард» одержал одну победу — над СКА (4:1) и потерпел три поражения — от «Локомотива» (1:3), олимпийской сборной России (3:4) и «Сочи» (1:3). Двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Войнов дебютировал в составе «Авангарда» в игре со СКА. Предыдущий сезон 29-летний защитник пропустил. Андригетто в сезоне-2018/19 выступал за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо».

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«Андригетто и Войнов — мастера, которые будут показывать высокий уровень. Мне не важно, чтобы они его показывали в предсезонном турнире, важно, чтобы они в плей-офф играли хорошо. Даже с тем условием, что Войнов пропустил год, он играл спокойно и очень достойно выглядел», — отметил Сушинский.

В межсезонье, помимо Войнова и Андригетто, состав «Авангарда» пополнили Александр Судницин, Даниил Берестнев, Максим Мизюрин, Никита Щербак, Денис Костин, Максим Минеев, Валентин Пьянов, Роман Манухов, Евгений Грачев, Павел Дедунов и Алексей Потапов.

«Команда прибавляла по ходу турнира в Сочи, у нас много новых игроков, они вклеиваются в команду. Надо работать, вспомнить связи, систему, в которую команда играет, а новые игроки изучают ее. Пока тяжело, но думаю, что с каждым днем все будет лучше и лучше. Нам нечего паниковать, у нас со СКА играл почти оптимальный состав и сразу была неплохая игра», — сказал Сушинский.

В прошлом сезоне «Авангард» дошел до финала Кубка Гагарина, где в четырех матчах уступил московскому ЦСКА. 1 сентября матчем с армейцами команда из Омска откроет новый сезон КХЛ.

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