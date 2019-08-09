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11:23 (мск), источник: ТАСС

ХК «Авангард» ведет поиски иностранного центрального нападающего

СОЧИ, 9 августа. /ТАСС/. Омский «Авангард» ищет иностранного центрального нападающего и рассчитывает закрыть эту позицию к началу сезона. Об этом ТАСС сообщил президент «Авангарда» Максим Сушинский.

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Источник: РИА "Новости"

В межсезонье состав «Авангарда» пополнили Александр Судницин, Вячеслав Войнов, Свен Андригетто, Даниил Берестнев, Максим Мизюрин, Никита Щербак, Денис Костин, Максим Минеев, Валентин Пьянов, Роман Манухов, Евгений Грачев, Павел Дедунов и Алексей Потапов.

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По регламенту Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в заявку на матч можно вносить не более пяти легионеров. На данный момент в составе «Авангарда» четыре иностранных хоккеиста — защитники Коди Франсон и Вилле Покка, а также нападающие Андригетто и Тэйлор Бек.

«Думаю, что до начала сезона у нас будет закрыта позиция легионера. Планировать подписать защитника — глупость, у нас уже два есть. Мы ищем центрального нападающего», — сказал Сушинский.

В прошлом сезоне «Авангард» дошел до финала Кубка Гагарина, где в четырех матчах уступил московскому ЦСКА. 1 сентября игрой с армейцами команда из Омска откроет новый сезон КХЛ.

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