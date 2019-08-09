«Трактор» поднимет под свод домашней арены самый большой хоккейный свитер в России

Свитер будет поднят под свод домашней арены челябинского клуба 25 сентября на матче против казанского «Ак Барса». Сообщается, что на свитере будут размещены фамилии всех владельцев полных абонементов. Свитер будет висеть под сводами арены в течение всего сезона.