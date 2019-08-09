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12:05 (мск), источник: ТАСС

«Трактор» поднимет под свод домашней арены самый большой хоккейный свитер в России

ТАСС, 9 августа. Челябинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» представит самый большой хоккейный свитер в России. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Свитер будет поднят под свод домашней арены челябинского клуба 25 сентября на матче против казанского «Ак Барса». Сообщается, что на свитере будут размещены фамилии всех владельцев полных абонементов. Свитер будет висеть под сводами арены в течение всего сезона.

Во время загрузки произошла ошибка.

Текущий рекорд принадлежит екатеринбургскому «Автомобилисту», размер хоккейного свитера составляет 7,14×3,76 м. Размеры свитера «Трактора» не сообщаются. Перед церемонией свитер замерят представители Книги рекордов России и зафиксируют рекорд страны.

В прошедшем сезоне КХЛ «Трактор» занял восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, в плей-офф челябинский клуб в первом раунде уступил «Автомобилисту» (счет в серии 0−4).

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