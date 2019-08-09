Новый ледовый дворец для ХК «Авангард» планируется построить к 2022 году

Перед началом сезона-2018/19 при проведении интерьерного ремонта и модернизации инженерных систем домашней для «Авангарда» «Арены-Омск» были обнаружены проблемы. В конце сентября 2018 года экспертиза признала строительные конструкции хоккейного дворца в Омске находящимися в аварийном состоянии. Из-за этого «Авангард» был вынужден проводить домашние матчи на арене в подмосковной Балашихе. Позднее стало известно, что омская команда будет принимать соперников в Балашихе и в сезоне-2019/20.
«Уже идет демонтаж “Арены-Омск”, во втором квартале 2020 года по плану приступаем к строительству [новой] арены. Срок сдачи по плану — 2022 год», — сказал Марыгин.
Министр добавил, что на строительство нового ледового дворца компания «Газпром» и федеральные власти выделят по 5 млрд рублей, а правительство Омской области должно обеспечить новый спортивный объект коммунальной инфраструктурой. «По проекту энергопотребление арены вырастет в два раза, по теплу — в 2−2,5 раза. Арена будет большей вместимости, чем старая — порядка 12 тыс. зрителей, будет пять этажей», — сказал Марыгин.
По его словам, рост энергопотребления связан также с тем, что при строительстве нового дворца будут применены современные технологические решения, вырастет площадь освещения. «Нагрузка на инфраструктуру вырастет в 2−2,5 раза. Окончательное понимание будет после окончания экспертизы [проекта]», — констатировал Марыгин.
В мае 2018 года Международная федерация хоккея утвердила новый десятилетний контракт на проведение молодежных чемпионатов мира. Согласно документу, турнир 2023 года пройдет в Новосибирске. Позднее IIHF стала рассматривать для проведения МЧМ-2023 и Омск — город сможет принять часть матчей, если решит проблему с «Ареной-Омск».