Новый ледовый дворец для ХК «Авангард» планируется построить к 2022 году

Перед началом сезона-2018/19 при проведении интерьерного ремонта и модернизации инженерных систем домашней для «Авангарда» «Арены-Омск» были обнаружены проблемы. В конце сентября 2018 года экспертиза признала строительные конструкции хоккейного дворца в Омске находящимися в аварийном состоянии. Из-за этого «Авангард» был вынужден проводить домашние матчи на арене в подмосковной Балашихе. Позднее стало известно, что омская команда будет принимать соперников в Балашихе и в сезоне-2019/20.

«Уже идет демонтаж “Арены-Омск”, во втором квартале 2020 года по плану приступаем к строительству [новой] арены. Срок сдачи по плану — 2022 год», — сказал Марыгин.

Министр добавил, что на строительство нового ледового дворца компания «Газпром» и федеральные власти выделят по 5 млрд рублей, а правительство Омской области должно обеспечить новый спортивный объект коммунальной инфраструктурой. «По проекту энергопотребление арены вырастет в два раза, по теплу — в 2−2,5 раза. Арена будет большей вместимости, чем старая — порядка 12 тыс. зрителей, будет пять этажей», — сказал Марыгин.

По его словам, рост энергопотребления связан также с тем, что при строительстве нового дворца будут применены современные технологические решения, вырастет площадь освещения. «Нагрузка на инфраструктуру вырастет в 2−2,5 раза. Окончательное понимание будет после окончания экспертизы [проекта]», — констатировал Марыгин.