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13:51 (мск), источник: Омск Здесь

В ХК «Авангард» назначили нового генерального директора

Сергей Белых станет главным руководителем омского клуба.

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Согласно данным информационно-аналитической системы Seldon.Basis, в омском ХК «Авангард» назначили генерального директора: в должность вступил Сергей Белых, который ранее возглавлял ООО «Арена». Информация об этом появилась на портале 8 августа.

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— Белых Сергей Юрьевич теперь в составе органов управления в должности генеральный директор, — указано на сайте.

Сергею Белых также принадлежит компания «Винстрайк» в Твери. ООО «Арена», главой которой он был ранее, создана Ассоциацией «ХК “Авангард”» и ПАО «Газпром нефть» и занимается строительством новой ледовой площадки в Омске.

Как сообщает «Город 55», должность генерального директора была введена недавно, и Максим Сушинский, являющийся президентом клуба, по-прежнему будет руководить командой. Сергей Белых займётся финансовыми вопросами клуба и строительством арены.

«Омск Здесь» ранее писал, что возведение новой ледовой площадки начнётся в 2020 году. Она будет построена на месте старого здания, но форма арены изменится — она станет вертикальной, и зрителям с любых мест будет удобно наблюдать за игрой.

Анна Золкина

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