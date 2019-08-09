Российский хоккеист отметился необычным голом на Кубке Президента Казахстана
Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев забил с нулевого угла в матче с «Нефтехимиком» на Кубке Президента Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.
Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев забил с нулевого угла в матче с «Нефтехимиком» на Кубке Президента Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.
На восьмой минуте Ткачев поразил ворота воспитанника карагандинского хоккея Константина Барулина.
Его команда стартовала с разгромного поражения от «Барыса» — 1:6, но затем обыграла «Салават Юлаев» — 2:1.