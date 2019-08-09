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14:39 (мск), источник: Vesti.kz

Российский хоккеист отметился необычным голом на Кубке Президента Казахстана

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев забил с нулевого угла в матче с «Нефтехимиком» на Кубке Президента Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

На восьмой минуте Ткачев поразил ворота воспитанника карагандинского хоккея Константина Барулина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Его команда стартовала с разгромного поражения от «Барыса» — 1:6, но затем обыграла «Салават Юлаев» — 2:1.

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