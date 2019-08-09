Результативный и голодный. Форвард «Барыса» готов напомнить о себе в КХЛ
В двух играх Кубка Президента он набрал четыре очка.
В двух играх Кубка Президента он набрал четыре очка.
Казахстанский клуб «Барыс» с двух побед стартовал на домашнем Кубке Президента и уверенно возглавляет турнирную таблицу. Одним из лучших игроков игр стал центрфорвард Дастин Бойд. О «возвращении» опытного исполнителя — в материале корреспондента Vesti.kz.
33-летний Бойд в «Барысе» давно.
После этого Дастин перебрался в Россию, где основным так и не стал. Бойд был активен, отрабатывал «на пятаке», но в «Динамо» решили расстаться с игроком. Прямо по ходу сезона-2018/2019, когда форвард в пяти матчах набранными очками не отметился. «41» номер вернулся в «Барыс».
Тут у него получалось получше. Нападающий начал забивать и раздавать передачи, но в ведущем звене не играл.
Участник звена
В своем лучшем сезоне нападающий набрал 58 очков в сезоне. Под стать ему были Доус (63) с Боченски (56). Сейчас прежних партнеров в команде нет, но Бойд показал, что может приносить пользу и без них. Если тренерский штаб определился с капитаном, а им станет Даррен Диц, то одним из
Добавим, что «Барысу» предстоит провести еще два матча на Кубке Президента: после стартовых игр столичная команда 100-процентный результат. 10 августа подопечные Андрея Скабелки сыграют с «Автомобилистом», а на следующий день — с «Салаватом Юлаевым».