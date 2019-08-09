Результативный и голодный. Форвард «Барыса» готов напомнить о себе в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Казахстанский клуб «Барыс» с двух побед стартовал на домашнем Кубке Президента и уверенно возглавляет турнирную таблицу. Одним из лучших игроков игр стал центрфорвард Дастин Бойд. О «возвращении» опытного исполнителя — в материале корреспондента Vesti.kz.

33-летний Бойд в «Барысе» давно. Когда-то он был системаобразующим игроком, выдавал за «регулярку» свыше 50 очков, но последние пару сезонов у него не задались. И началось это до перехода в московское «Динамо». В сезоне-2016/2017 форвард отыграл только половину игр, остановившись на 20 очках.

После этого Дастин перебрался в Россию, где основным так и не стал. Бойд был активен, отрабатывал «на пятаке», но в «Динамо» решили расстаться с игроком. Прямо по ходу сезона-2018/2019, когда форвард в пяти матчах набранными очками не отметился. «41» номер вернулся в «Барыс».

Тут у него получалось получше. Нападающий начал забивать и раздавать передачи, но в ведущем звене не играл. Второе-третье трио для Бойда была пределом. Изменится ли ситуация в следующем сезоне? Скорее всего, нет. Лидером должен стать Корбэн Найт, который легко влился в атаку «Барыса». Но позитив в действиях Дастина не отметить нельзя.

Участник звена Боченски-Бойд-Доус очень продуктивно отыграл оба матч на Кубке Президента, став одним из героев побед. Дастин набрал четыре очка в 11 голевых атаках команды (три гола и передача). Если 33-летний игрок не растеряет тот кураж, который к нему вернулся, мы вправе ожидать прежнего Бойда.

В своем лучшем сезоне нападающий набрал 58 очков в сезоне. Под стать ему были Доус (63) с Боченски (56). Сейчас прежних партнеров в команде нет, но Бойд показал, что может приносить пользу и без них. Если тренерский штаб определился с капитаном, а им станет Даррен Диц, то одним из вице-капитанов должен стать именно Бойд. На Кубке Президента он доказывает, что его вернули не зря — Бойд результативен и голоден.