«Автомобилист» победил «Салават Юлаев» в матче Кубка президента Казахстана
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» победил уфимский «Салават Юлаев» в матче предсезонного хоккейного турнира Кубок президента Казахстана.
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» победил уфимский «Салават Юлаев» в матче предсезонного хоккейного турнира Кубок президента Казахстана.
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«Автомобилист» в следующем матче 10 августа сыграет с хозяином турнира «Барысом», а «Салават Юлаев» в этот же день встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».