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19:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Автомобилист» победил «Салават Юлаев» в матче Кубка президента Казахстана

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» победил уфимский «Салават Юлаев» в матче предсезонного хоккейного турнира Кубок президента Казахстана.

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Встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) в пользу «Автомобилиста». В составе победителей шайбы забросили Джефф Плэтт (9-я минута), Александр Кучерявенко (30) и Питер Холланд (58). У «Салавата Юлаева» отличились Максим Майоров (43) и Родион Амиров (52).

«Автомобилист» в следующем матче 10 августа сыграет с хозяином турнира «Барысом», а «Салават Юлаев» в этот же день встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».

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