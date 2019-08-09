«Автомобилист» победил «Салават Юлаев» в матче Кубка президента Казахстана

Встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) в пользу «Автомобилиста». В составе победителей шайбы забросили Джефф Плэтт (9-я минута), Александр Кучерявенко (30) и Питер Холланд (58). У «Салавата Юлаева» отличились Максим Майоров (43) и Родион Амиров (52).

«Автомобилист» в следующем матче 10 августа сыграет с хозяином турнира «Барысом», а «Салават Юлаев» в этот же день встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».