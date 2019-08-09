КХЛ снизила стоимость подписки на трансляции всех матчей сезона на 2 тыс. рублей

Абонемент на все матчи предстоящего сезона можно приобрести за 2999 рублей, что на 2 тыс. дешевле, чем в прошлом сезоне. Кроме того, можно купить подписку на игры с участием одной команды за 1999 рублей (в прошлом сезоне — 2499 рублей).