«Северсталь» подписала контракт с экс-нападающим «Авангарда» Галимовым
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Хоккейный клуб «Северсталь» подписал контракт с нападающим Анселем Галимовым, сообщается на сайте череповецкой команды.
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Хоккейный клуб «Северсталь» подписал контракт с нападающим Анселем Галимовым, сообщается на сайте череповецкой команды.
О сроке контракта с 28-летним форвардом не сообщается.
В сезоне-2018/19 Галимов в 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ за омский «Авангард» набрал 11 очков (5 голов + 6 передач), а также отыграл 8 матчей