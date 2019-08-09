«Северсталь» подписала контракт с экс-нападающим «Авангарда» Галимовым

О сроке контракта с 28-летним форвардом не сообщается.

В сезоне-2018/19 Галимов в 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ за омский «Авангард» набрал 11 очков (5 голов + 6 передач), а также отыграл 8 матчей плей-офф. Помимо «Авангарда» на протяжении карьеры в КХЛ нападающий защищал цвета нижнекамского «Нефтехимика», новокузнецкого «Металлурга» и московского «Динамо».