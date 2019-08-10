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17:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Агрессия, катание и борьба». Скабелка — о третьей победе «Барыса» на Кубке Президента

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после матча с «Автомобилистом» на Кубке Президента прокомментировал победу и рассказал об изменениях перед матчем с «Салаватом Юлаевым», передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Столичный клуб обыграл соперников из Екатеринбурга со счетом 3:2 и одержал третью победу подряд на домашнем состязании.

— То, что мы хотели в плане агрессии, катания и борьбы, это получилось. Качество игры… Тут есть вопросы, — заметил Скабелка.

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— А новички смогли уже адаптироваться?
— Это процесс идет. Невозможно это за месяц сделать. Это не быстрый процесс. Нам нравится то, как они работают и ощущают.

— Вопрос качества был, когда команда повела 3:0, но едва не упустила преимущество…
— Да нет. Какие качество? Ошибки были и в первых двух периодах. Глупые удаления в конце второго периода привели к первому голу. У «Автомобилиста» был целый период, чтобы исправить ситуацию. Опять же… Удаления. Дисциплина и суетливость. Будем работать над этим.

— Завтра будет решающая игра с «Салаватом Юлаевым». Увидим ли мы лидеров или снова будет ротация?
— Ротировать особо и не кем. «Номад» уехал на турнир. Завтра и «Снежные Барсы» уезжают. Мы подумаем. У нас есть четыре человека, которых мы можем ввести — скорее всего, так и будет.

— Удалось проверить игру в неравных составах. Довольны?
Где-то да, а где-то — нет.

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