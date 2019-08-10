«Агрессия, катание и борьба». Скабелка — о третьей победе «Барыса» на Кубке Президента

— То, что мы хотели в плане агрессии, катания и борьбы, это получилось. Качество игры… Тут есть вопросы, — заметил Скабелка.
— А новички смогли уже адаптироваться?
— Это процесс идет. Невозможно это за месяц сделать. Это не быстрый процесс. Нам нравится то, как они работают и ощущают.
— Вопрос качества был, когда команда повела 3:0, но едва не упустила преимущество…
— Да нет. Какие качество? Ошибки были и в первых двух периодах. Глупые удаления в конце второго периода привели к первому голу. У «Автомобилиста» был целый период, чтобы исправить ситуацию. Опять же… Удаления. Дисциплина и суетливость. Будем работать над этим.
— Завтра будет решающая игра с «Салаватом Юлаевым». Увидим ли мы лидеров или снова будет ротация?
— Ротировать особо и не кем. «Номад» уехал на турнир. Завтра и «Снежные Барсы» уезжают. Мы подумаем. У нас есть четыре человека, которых мы можем ввести — скорее всего, так и будет.
— Удалось проверить игру в неравных составах. Довольны?
— Где-то да, а где-то — нет.