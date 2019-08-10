Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
27
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
42
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
12
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
15
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
14
Все события
Фоторепортажи
9Понсе — первый после Самедова
15Список «Спартака» на выход. Кто ушел от Кононова
17:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Барыс» обыграл «Автомобилист» на Кубке президента Казахстана

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Хоккеисты «Барыса» из Нур-Султана обыграли екатеринбургский «Автомобилист» в матче предсезонного турнира Кубок президента Республики Казахстан.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу на «Барыс Арене», завершилась со счетом 3:2 (2:0, 1:0, 0:2) в пользу хозяев турнира, у которых шайбы забросили Дмитрий Шевченко (14-я минута), Ииро Пакаринен (20) и Никита Михайлис (39). У «Автомобилиста» отличились Андрей Обидин (41) и Степан Хрипунов (57).

В последний день турнира 11 августа «Автомобилист» сыграет с казанским «Ак Барсом», а «Барыс» — с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Во время загрузки произошла ошибка.
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Автомобилист
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Роскошная и требовательная подруга Пауло Дибалы (фото)
Тайсон признался, что использовал мочу своих детей для допинг-тестов
Сборная колонии с Кокориным и Мамаевым обыграла клуб ПФЛ
Эксперты: Овечкин — спортивный бог, ему стоит остаться в НХЛ
Логинов против СБР: лидер сборной не подписывает контракт
Два игрока «Арсенала» пропустят матч АПЛ из-за атаки грабителей
«Манчестер Сити» стартовал в АПЛ с разгрома «Вест Хэма»
Игрок клуба АПЛ пропустил матч ЛЕ из-за забытого паспорта
Дубль Фамейе принес «Оренбургу» ничью в матче с «Тамбовом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь