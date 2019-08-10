«Барыс» обыграл «Автомобилист» на Кубке президента Казахстана

Встреча, прошедшая в субботу на «Барыс Арене», завершилась со счетом 3:2 (2:0, 1:0, 0:2) в пользу хозяев турнира, у которых шайбы забросили Дмитрий Шевченко (14-я минута), Ииро Пакаринен (20) и Никита Михайлис (39). У «Автомобилиста» отличились Андрей Обидин (41) и Степан Хрипунов (57).