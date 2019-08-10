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18:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Не скажу, что мы подрались». Нападающий «Барыса» рассказал о стычке с игроком «Автомобилиста» на Кубке Президента

Нападающий «Барыса» Дмитрий Шевченко после матча с «Автомобилистом» на Кубке Президента рассказал корреспонденту Vesti.kz о «старой» проблеме команды и прокомментировал стычку с игроком из Екатеринбурга.

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Столичный клуб в матче с соперниками из Екатеринбурга одержали третью победу подряд на домашнем состязании. На счету Шевченко первый гол не только в матче, но и на турнире.

— Начали неплохо. Хорошее движение было, борьба. Забили достаточно быстрый гол. Потом — второй. Не понравился третий период и много удалений, — рассказал Шевченко.

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— А что разладилось?
— Мне кажется, еще сказывается, что это предсезонные игры. Еще где-то игрового тонуса не хватает. Для кого-то это первая игра, а для кого-то — третья. Слишком много эмоций. Где-то игрового тонуса не хватает.

— Прошлый сезон был насыщенный, а в этом в стартовом матче нашивка ассистента капитана и первое звено. Приятно?
— Конечно. Очень приятно, что доверяют. С моей стороны — буду оправдывать доверие. Выполнять установку. Играть с такими партнерами — одно удовольствие.

— В конце матча, когда счет стал близким, произошел эпизод у ворот. Потолкались немного. Что там случилось?
— Да ничего такого. Была контратака — я бросил. Аркадий (Шестаков — прим. ред.)… Я так и не понял — то ли вратаря сбил, то ли еще что-то. И пошла легкая потасовка. Я увидел, кто ближайший свободный. Не скажу, что мы подрались.

— Но он был агрессивен.
— Да, и с моей стороны была агрессия. Никто не хотел уступать. Поэтому и концовочка нервная.

— Казалось бы, 3:0 и все уверенно, а тут…
— Согласен. Над этим надо работать нам. И в том сезоне у нас были с этим проблемы. И при счете 3:0 или 4:0… Чуть игры не упускали. Этот компонент у нас хромает. Но мы стали взрослее и крепче. Да и опытные. Надеюсь, будем перерастать эти моменты.

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"Не скажу, что мы подрались". Нападающий "Барыса" рассказал о стычке с игроком "Автомобилиста" на Кубке Президента
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