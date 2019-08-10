«Не скажу, что мы подрались». Нападающий «Барыса» рассказал о стычке с игроком «Автомобилиста» на Кубке Президента

Столичный клуб в матче с соперниками из Екатеринбурга одержали третью победу подряд на домашнем состязании. На счету Шевченко первый гол не только в матче, но и на турнире.

— Начали неплохо. Хорошее движение было, борьба. Забили достаточно быстрый гол. Потом — второй. Не понравился третий период и много удалений, — рассказал Шевченко.

— А что разладилось?

— Мне кажется, еще сказывается, что это предсезонные игры. Еще где-то игрового тонуса не хватает. Для кого-то это первая игра, а для кого-то — третья. Слишком много эмоций. Где-то игрового тонуса не хватает.

— Прошлый сезон был насыщенный, а в этом в стартовом матче нашивка ассистента капитана и первое звено. Приятно?

— Конечно. Очень приятно, что доверяют. С моей стороны — буду оправдывать доверие. Выполнять установку. Играть с такими партнерами — одно удовольствие.

— В конце матча, когда счет стал близким, произошел эпизод у ворот. Потолкались немного. Что там случилось?

— Да ничего такого. Была контратака — я бросил. Аркадий (Шестаков — прим. ред.)… Я так и не понял — то ли вратаря сбил, то ли еще что-то. И пошла легкая потасовка. Я увидел, кто ближайший свободный. Не скажу, что мы подрались.

— Но он был агрессивен.

— Да, и с моей стороны была агрессия. Никто не хотел уступать. Поэтому и концовочка нервная.