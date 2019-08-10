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18:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Трактор» обыграл сборную Кубка губернатора Челябинской области

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Хоккеисты челябинского «Трактора» на Кубке губернатора Челябинской области обыграли сборную турнира.

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Встреча, прошедшая в субботу в Челябинске, завершилась со счетом 5:2 (1:1, 4:1, 0:0) в пользу хозяев льда. Голами у челябинцев отметились Богдан Жиляков (на 4-й минуте), Алексей Кручинин (23, 27), Руслан Карлин (36) и Сергей Коньков (40). За сборную Кубка губернатора шайбы забросили Илья Зиновьев (16) и Иван Захарчук (23).

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче в воскресенье «Трактор» сыграет с череповецкой «Северсталью», а сборная Кубка губернатора — с магнитогорским «Металлургом».

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